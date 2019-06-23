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Пыль и ожирение: как они связаны 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Twentieth Century Fox
Откладывать уборку на потом — не самая лучшая идея. Хотя бы потому, что пыль, по мнению эндокринологов, провоцирует рост жировых клеток.
Ученые из США взяли образцы пыли у 194 семей. Выяснилась, что большая часть образцов способствуют развитию жировых клеток, а половина производству новых.
Согласно исследованию, в пыли содержатся вредные химические вещества: фталаты, репелленты, пластификаторы и другие. Человек теряет около 40 тысяч кожных чешуек в минуту, из-за чего 20% домашней пыли — это ороговевшие частицы кожи.
Кроме того, в пыли содержатся пресловутые "жирогены", которые мешают нормальному развитию жировых клеток и негативно сказываются на липидном обмене. Все это также приводит к ожирению.
Как можно обезопасить себя? Старайтесь проводить влажную уборку не реже двух раз в неделю, а также используйте чистящие средства с безопасным составом.
ЗОЖ
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