Пыль и ожирение: как они связаны

Откладывать уборку на потом — не самая лучшая идея. Хотя бы потому, что пыль, по мнению эндокринологов, провоцирует рост жировых клеток.

Ученые из США взяли образцы пыли у 194 семей. Выяснилась, что большая часть образцов способствуют развитию жировых клеток, а половина производству новых.

Согласно исследованию, в пыли содержатся вредные химические вещества: фталаты, репелленты, пластификаторы и другие. Человек теряет около 40 тысяч кожных чешуек в минуту, из-за чего 20% домашней пыли — это ороговевшие частицы кожи.

Кроме того, в пыли содержатся пресловутые "жирогены", которые мешают нормальному развитию жировых клеток и негативно сказываются на липидном обмене. Все это также приводит к ожирению.

Как можно обезопасить себя? Старайтесь проводить влажную уборку не реже двух раз в неделю, а также используйте чистящие средства с безопасным составом.