Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не оторваться: что произойдет, если часто есть семечки 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Кто хоть раз в жизни, не съедал за просмотром фильма парочку кульков семечек? Многие уверены, что это отличный и полезный перекус, но что будет, если есть семечки регулярно? Рассмотрим плюсы и минусы.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

50 г семечек удовлетворяет суточную потребность человека в витамине Е. А он в свою очередь предотвращает развитие атеросклероза. Кроме того, в семечках содержится огромное количество магния, который помогает сохранять стабильную работу сердечной мышцы.

Молодость и красота

В семечках столько витаминов и полезных микроэлементов, что они вполне могут заменить любые биодобавки. Помимо витамина E в них содержатся A, D, B, а еще ненасыщенные жирные кислоты. Все это замедляет процесс старения и прекрасно сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей.

Душевное спокойствие

Кто-то, чтобы разрядиться выбирает медитацию, а кто-то — лузгание семечек. Этот процесс действительно успокаивает нервную систему, отвлекает от неприятных мыслей и даже помогает бросить курить.

Кадмий

Это вредное вещество проникает в растения из почвы, воздуха и воды, наполненных отходами промышленных предприятий. При регулярном употреблении семечек этот тяжелый металл копится в организме и впоследствии может негативно сказаться на работе почек и даже вызвать патологии.

Зубы

Лузгание семечек может быть и успокаивает нервы, но зубы лишь раздражает. Семечки разрушают эмаль, провоцируют появление трещин и кариеса. Больше всего страдают передние зубы, так что негативный эффект будет заметен очень скоро.

Противопоказания

Врачи не рекомендуют есть семечки пожилым людям и тем, кто страдает от болезней суставов. Избыток жирных ненасыщенных кислот воспаляет суставные ткани еще больше. И не забывайте о высокой калорийности продукта (600 кк на 100 г), — тем, кто борется с лишним весом от семечек тоже лучше отказаться.
Комментарии3
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы первые признаки болезни Паркинсона
Ученые назвали смертельную опасность рыбы3
Стало известно, как путешествия влияют на здоровье
Ученые: здоровое питание может быть опасным
Как жизнь рядом с ЛЭП может навредить здоровью
Видео
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
02:50
Растения, которые изгоняют паразитов из организма
Народная медицина
04:47
Почему томатный сок — «спасение» для сердечников
ЗОЖ
00:37
Эксперты рассказали, чем опасен алкоголь в жару
ЗОЖ
01:00
Становится ли ЗОЖ популярным в России
ЗОЖ
02:40
5 признаков того, что родинку лучше удалить
Болезни и лекарства
00:25
Тайка с гигантской грудью озадачила врачей
Новости
02:48
Найден способ избежать распространенного рака
Болезни и лекарства Новости
02:47
Медики рассказали о смертельной опасности кофе
Новости
00:55
Сиропа от кашля больше не будет в аптеках
Новости Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение