Не оторваться: что произойдет, если часто есть семечки

Кто хоть раз в жизни, не съедал за просмотром фильма парочку кульков семечек? Многие уверены, что это отличный и полезный перекус, но что будет, если есть семечки регулярно? Рассмотрим плюсы и минусы.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

50 г семечек удовлетворяет суточную потребность человека в витамине Е. А он в свою очередь предотвращает развитие атеросклероза. Кроме того, в семечках содержится огромное количество магния, который помогает сохранять стабильную работу сердечной мышцы.

Молодость и красота

В семечках столько витаминов и полезных микроэлементов, что они вполне могут заменить любые биодобавки. Помимо витамина E в них содержатся A, D, B, а еще ненасыщенные жирные кислоты. Все это замедляет процесс старения и прекрасно сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей.

Душевное спокойствие

Кто-то, чтобы разрядиться выбирает медитацию, а кто-то — лузгание семечек. Этот процесс действительно успокаивает нервную систему, отвлекает от неприятных мыслей и даже помогает бросить курить.

Кадмий

Это вредное вещество проникает в растения из почвы, воздуха и воды, наполненных отходами промышленных предприятий. При регулярном употреблении семечек этот тяжелый металл копится в организме и впоследствии может негативно сказаться на работе почек и даже вызвать патологии.

Зубы

Лузгание семечек может быть и успокаивает нервы, но зубы лишь раздражает. Семечки разрушают эмаль, провоцируют появление трещин и кариеса. Больше всего страдают передние зубы, так что негативный эффект будет заметен очень скоро.

Противопоказания

Врачи не рекомендуют есть семечки пожилым людям и тем, кто страдает от болезней суставов. Избыток жирных ненасыщенных кислот воспаляет суставные ткани еще больше. И не забывайте о высокой калорийности продукта (600 кк на 100 г), — тем, кто борется с лишним весом от семечек тоже лучше отказаться.