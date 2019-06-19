Почему сводит ноги судорогой по ночам и как лечить

Судороги в ночное время — явление, которое встречается достаточно часто. Состояние нельзя игнорировать, поскольку оно может быть предвестником серьезных патологий внутренних органов. Поэтому всем важно знать — почему сводит ноги судорогой по ночам и что делать для устранения неприятных ощущений.

Виды судорог в ногах в ночное время

Под судорогами в медицине понимают непроизвольно возникающие сокращения мускулатуры (преимущественно, поперечно-полосатой) ног. Носят приступообразный характер, отличаются ярко выраженной болезненностью.

Тонический тип. Такое наблюдается у людей в случае, если человек длительное время пребывает в неудобном положении. Как следствие — нарушение подвижности конечности, острая, стреляющая боль.

Клонические судороги. Этот тип состояния намного реже поясняет, почему сводит ноги судорогой по ночам, поскольку является следствием растяжения мышц, вынужденного или случайного. Такое чаще происходит днем, в ночное время суток это скорее редкость. Болевой синдром, как правило, проходит быстро и ответ на вопрос, что делать и какое лечение требуется — «ничего и ни какое». Клонические судороги проходят самостоятельно.

Локализованный тип. Судороги охватывают конкретную мышцу, а не группу.

Генерализованный тип. Следствие патологического поражения мышечной системы нижней конечности. Боли в этом случае могут наблюдаться на протяжении длительного отрезка времени. Выделяется несколько видов зависимо от локализации и вида спазма:

Конкретный тип судорог вызывается той или иной причиной. Для составления целостной диагностической картины врач должен понимать все аспекты патологического состояния.

Почему ночью сводит ноги

Причин появления судорожного синдрома достаточно много. Чаще всего он поражает взрослых пациентов, но медицине также известны случаи, когда непроизвольное сокращение мышц нижних конечностей диагностировалось у детей.

Среди причин специалисты называют хронические заболевания опорно-двигательного аппарата. К примеру, при грыже позвоночника наблюдается нарушение кровообращения нижних конечностей, ткани и мышечный аппарат недополучает кислород и питательные вещества.

Вот почему при этой патологии сводит ноги судорогой. И что делать в этом случае должен решать исключительно специалист. Самостоятельное лечение грозит развитием опасных последствий. Особенно, если грыжа достигла стадии протрузии или даже пролапса.

Нехватка минеральных веществ.

Железодефицитная форма анемии.

Варикоз.

Сдавление полой вены.

Снижение концентрации глюкозы. При беременности также сводит ноги судорогой и причин этому несколько:

Ответом на вопрос что делать будут несколько рекомендаций: обратиться к ведущему беременность гинекологу, наладить рацион и образ жизни.

Избыточная физическая нагрузка.

Плоскостопие.

Кислородное голодание тканей ноги. У ребенка также может сводить ноги судорогой по ночам. И главными причинами являются:

Нередко судороги возникают на фоне высокой температуры, ее скачков. Это может нарушить работу головного мозга. Поэтому каждой маме следует знать, что делать в случае возникновения состояния.

Первая помощь при судорогах в ногах ночью

Сделать массаж ноги или несколько раз совершить вращательные движения ступнями.

Организовать теплые ножные ванны с добавлением морской соли.

Если судороги возникли на фоне повышенной температуры у ребенка, следует немедленно вызвать скорую помощь. Такая же рекомендация актуальна для пациентов с диагностированной грыжей позвоночника. Боли, которые испытывает человек во время сокращения мышц нижних конечностей, могут быть ярко выраженными. Это негативно отражается на самочувствии, поэтому важно знать, что можно сделать для устранения состояния:

От того, как быстро и качественно будет оказана первая медицинская помощь, напрямую зависит дальнейшее самочувствие. Если судороги случаются часто, визит к врачу откладывать не следует.

Лечение судорог ног народными средствами

Каждый день утром употреблять мед (1 ч. л). Предварительно следует убедиться в отсутствии аллергической реакции на этот продукт.

Прием настойки эхинацеи согласно инструкции. Важно помнить, что такая манипуляция запрещена в отношении мальчиков, вступивших в период полового созревания из-за высокого риска развития бесплодия.

Чай из ромашки и березовых почек помогает насытить организм минералами, очистить сосуды и почки.

Массаж с использованием горчичного масла.

Нанесение масла лавра на участки ног, в которых чаще всего отмечаются судорожный синдром. После того как будет точно установлено почему сводит ноги судорогой по ночам, приступают к лечению недуга. Допустимо и использование народных средств. Что можно делать:

Любая из рекомендаций не должна рассматриваться как единственно возможная. При отсутствии возражений лечащего врача, противопоказаний хотя бы к одному ингредиенту, народные средства способны дополнить основную терапию.

Лечение с применением лекарственных средств

Венотонизирующие препараты. Помогают устранить острые приступы боли. Самостоятельно не принимаются.

Анестетики. Рекомендованы для случаев, когда судороги носят повторяющийся характер.

Противосудорожные мази. Приведены основные группы препаратов, назначаемых при судорожном синдроме. Если состояние развивается на фоне хронических заболеваний, потребуется терапия симптоматическими препаратами. У взрослых пациентов после установления почему сводит ноги судорогой по ночам проводится комплексная терапия. Врач пояснит что делать можно и что нельзя. Чем предлагается чаще всего лечить:

Профилактика

ношение обуви на низком ходу;

регулярное выполнение физических упражнений;

массирование стоп после больших нагрузок;

исключение обезвоживания. Чтобы не допустить развития спазмов рекомендуется принимать продукты, которые содержат в большом количестве калий — сухофрукты, морепродукты, цитрусовые. Вообще, питание должно быть разнообразным, насыщающим организм важными элементами. Дополнительно к профилактическим мерам относят:

Судороги — болезненное явление, которое может сигнализировать о развитии опасных патологий. Если они наблюдаются систематически, консультация врача обязательна.