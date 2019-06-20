Ученые развенчали популярный миф о пользе витамина D

Если вы хотите улучшить здоровье своего сердца, регулярные физические упражнения и здоровая пища определенно могут помочь, но новое исследование говорит, что употребление ежедневной добавки витамина D не поможет.

Исследование — метаанализ 21 рандомизированных клинических испытаний с участием более 83 000 человек — не выявило снижения основных сердечно-сосудистых событий у людей, принимающих добавки с витамином D. Также не было снижения частоты сердечных приступов, инсультов или снижения числа смертности от любой причины, сообщает популярный американский онлайн-журнал о здоровье WebMD.

«Добавки витамина D не показали никакой пользы для сердечно-сосудистой системы»,

— рассказал ведущий автор исследования, доктор Махмуд Барбарави (США).

Предыдущие исследования сообщали, что люди, которые перенесли сердечный приступ, инсульт, сердечную недостаточность и смерть от сердечной болезни, также имели низкий уровень витамина D.

Исследователи заявили, что существуют веские биологические причины полагать, что уровень витамина D может влиять на здоровье сердца и сосудов. Например, исследователи отметили, что некоторые мышцы в кровеносных сосудах имеют рецепторы витамина D. По словам Барбарави, исследователи были удивлены, увидев, что добавки с витамином D, по-видимому, не влияют на серьезные проблемы с сердцем, инсульт или смерть.