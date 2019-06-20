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Ученые развенчали популярный миф о пользе витамина D 

Passion.ru 13 минут назад
Фото: Passion.ru
Если вы хотите улучшить здоровье своего сердца, регулярные физические упражнения и здоровая пища определенно могут помочь, но новое исследование говорит, что употребление ежедневной добавки витамина D не поможет.
Исследование — метаанализ 21 рандомизированных клинических испытаний с участием более 83 000 человек — не выявило снижения основных сердечно-сосудистых событий у людей, принимающих добавки с витамином D. Также не было снижения частоты сердечных приступов, инсультов или снижения числа смертности от любой причины, сообщает популярный американский онлайн-журнал о здоровье WebMD.
«Добавки витамина D не показали никакой пользы для сердечно-сосудистой системы»,
— рассказал ведущий автор исследования, доктор Махмуд Барбарави (США).
Предыдущие исследования сообщали, что люди, которые перенесли сердечный приступ, инсульт, сердечную недостаточность и смерть от сердечной болезни, также имели низкий уровень витамина D.
Исследователи заявили, что существуют веские биологические причины полагать, что уровень витамина D может влиять на здоровье сердца и сосудов. Например, исследователи отметили, что некоторые мышцы в кровеносных сосудах имеют рецепторы витамина D. По словам Барбарави, исследователи были удивлены, увидев, что добавки с витамином D, по-видимому, не влияют на серьезные проблемы с сердцем, инсульт или смерть.
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