О чем расскажут волосы на мужской груди

Согласно результатам исследований, проведенных «Жиллетт», почти треть взрослых американцев бреют все тело, в том числе и грудь. У англичан, французов и немцев эти показатель еще выше. Самые ревностные сторонники повсеместной телесной депиляции, по данным «Жиллетт», — немцы. В Германии радикально борются с волосяным покровом больше половины мужчин. Однако даже у специалистов-медиков нет единого мнения по поводу того, целесообразно ли так тщательно бриться.

Показатель уровня тестостерона…

Темные твердые волосы, начинающие появляться на груди у подростков в период полового созревания свидетельствуют о работе гормона тестостерона, объясняет магистр эндокринологии почетный преподаватель английского Имперского колледжа Нида Чаммас. Эндокринолог считает, что у мужчин густота волосяного покрова на груди может свидетельствовать о том, что такой человек совершенно здоров и сексуально весьма активен — это особенность служит своего рода маяком для противоположного пола.

По мнению известного российского врача-психотерапевта, сексолога и кандидата медицинских наук А. М. Полева, также ссылающегося на результаты исследований отечественных и зарубежных медиков, мужчина с волосатой грудью более темпераментен, потому что данный внешний признак как ничто другое способен зримо продемонстрировать высокий уровень тестостерона в организме.

Доктору медицинских наук с большим стажем работы с контингентом Минобороны США Хайди Фаулер, по ее словам, чаще всего приходится иметь дело с теми мужчинами, которые хотят, чтобы волос на груди у них было больше. Когда Фаули задали вопрос: что делать с обилием такого волосяного покрова, она посоветовала лазерную терапию. Но перед тем как начать процедуры доктор порекомендовала хорошенько все взвесить, вспомнив про мнение большинства мужчин о данном феномене.

… но не единственный

Эндокринолог Нида Чаммас и ее американский коллега ревматолог Томас Нейми добавляют, что отсутствие волос на груди у мужчины отнюдь не свидетельствует о низком уровне тестостерона в его организме — все зависит от гормональных особенностей каждого индивидуума. Томас Нейми добавляет, что на густоту волосяного покрова влияют еще и генетические особенности организма.

Нейми в качестве примера приводит американских индейцев, у которых волос на груди практически нет, что отнюдь не свидетельствует о низком уровне тестостерона. Один из пациентов ревматолога поинтересовался, что можно сделать, чтобы «нарастить» волосы на груди, на что доктор посоветовал прежде всего изменить себя — пересмотреть свой рацион питания, расстаться с малоподвижным образом жизни и вредными привычками (курение, употребление спиртного). И только в крайнем случае прибегать к употреблению специальных гормональных препаратов — под контролем врача.

В Америке в 90-х годах пытались связать степень густоты волосяного покрова на груди мужчины с уровнем его интеллекта, однако результаты таких исследований большинством представителей мирового медицинского сообщества сегодня ставятся под сомнения из-за игнорирования инициаторами подобных опытов расовой и этнической особенностей представителей фокус-группы.

Турчанки предпочитают бритых, а жительницы Камеруна — наоборот

Во всяком случае, такие данные приводил профессор биологии словацкого университете в Трнаве Павел Прокоп, руководивший опросом 150 турецких и 200 словацких женщин по поводу того, какие мужчины им больше нравятся — с волосатой грудью или безволосые.

По словам Прокопа, большинство респонденток проголосовали за тех, кто без волос. Словацкий биолог выбрал Турцию в качестве территории эксперимента, потому что в этой стране высокий уровень заболеваемости малярией, передаваемой паразитами. Ученый хотел было объяснить причину выбора турчанок мужчин с безволосой грудью интуитивным страхом женщин заразиться от переносчиков болезни. Но, как оказалось, жительницы Турции, бывшие респондентками, никак не связывали свое решение с подобной брезгливостью — просто им больше нравятся безволосые, вот и все.

Западные исследования показали, что предпочтения женщин по отношению к мужчинам с волосатой грудью могут меняться в зависимости от географического положения. К примеру, жительницам Камеруна или других африканских стран, а также Новой Зеландии, Бразилии больше нравится, когда у мужчины изобилие волос на груди.

Так надо их брить мужчинам или нет?

Многие медики, как, к примеру, завотделением патологии Канзасского университета медицины Эд Фридландер, считают, что это дело вкуса. Однако, как напоминает кандидат медицинских наук, сотрудница центра по лечению заболеваний волос Минздрава РФ «Здоровые волосы» М. А. Чирченко, любые волосы на теле имеют свою функцию, и главная из них — защита кожи от бактерий и микробов.

Бритье волос, в том числе и на груди провоцирует их быстрый рост: организм таким образом защищается от инородного вторжения и мобилизует свои скрытые возможности для восстановления естественного баланса.