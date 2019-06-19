Россияне рассказали, каких врачей им остро не хватает

Проблема медицинских услуг интересует практически каждого гражданина РФ. Так, по данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), медработников не хватает 86% россиян.

При этом больше половины опрошенных признались, что нужного им врача не нашлось в поликлинике, к которой они прикреплены.

Оказалось, что больше всего россиянам не хватает специалистов по лечению болезней, связанных с нервной системой. Так, 33% опрошенных жаловались на отсутствие неврологов.

Еще 23% россиян нуждаются в офтальмологах, а 21% респондентов не хватает отоларингологов. По всей видимости, потребность в них высока — в лечении патологий уха, горла, носа нуждаются так или иначе нуждаются почти все граждане. Однако оказывается, что пятой части россиян не хватает специалистов по заболеваниям органов мочевой и половой систем — урологах.

«Проблемы с кадрами и оснащённостью напрямую влияют на здоровье населения, на возможности раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — главных причин смертности в России. До тех пор, пока дефицит кадров не будет ликвидирован, ни о каких доступности и высоком качестве медицинской помощи говорить нельзя», — цитирует ОНФ слова сопредседателя центрального штаба доктора Леонида Рошаля.