Врачи назвали незаменимые для здоровья продукты

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава РФ , профессор Оксана Драпкина рассказала о продуктах, на которых не стоит экономить ради сохранения молодости и здоровья. По её словам, на первом месте в этом перечне стоят рыба и мясо.

Несмотря на дороговизну, их нельзя исключать из рациона, поскольку они содержат незаменимые белки и аминокислоты. При ограниченном бюджете на питание, человеку также стоит обратить внимание на сезонные овощи и фрукты. По словам Драпкиной, чтобы быть здоровыми, достаточно ежедневно употреблять в пищу привычные всем капусту, яблоки, свеклу и морковь. Из них человек сможет получить все необходимые витамины и минералы, передаёт Nation News.

Ранее News.ru писал, что ученые предупредили об опасности увлечения здоровым питанием. По их словам, стремление человека употреблять полезную пищу подчас становится неконтролируемым. Кроме того, такие люди не получают сбалансированного питания.