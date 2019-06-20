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Правда ли, что взрослым вредно пить молоко 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Именно с молока начинается жизнь каждого человека. Обычно грудное молоко — первый продукт, который мы пробуем после рождения. Позже малыши начинаю есть творог, йогурты, молочные каши. Но полезно ли употреблять молоко в пищу взрослым? Некоторые диетологи считают, что оно должно быть базой любого здорового рациона, другие не видят в нем пользы. Попробуем разобраться.

Недостаток ферментов

Пить или не пить взрослым молоко, решать, в первую очередь, им самим. Если вы не любите какой-то продукт, то можете обойтись без него. И, если не дня ни мыслите без молока и ваше пищеварение хорошо его переваривает, почему бы его не пить? Другое дело, если у вас снижена активность фермента лактазы. Он расщепляет молочный сахар, лактозу, на глюкозу и галактозу, которые всасываются в кровь. При недостатке фермента от приема молока может быть тошнота, повышенное газообразование и диарея.
Для некоторых народов, которые привыкли обходиться без молока, лактазная недостаточность — генетическая особенность. Плохо усваивают молоко эскимосы, китайцы и коренное население Чили. Однако большая часть голландцев, датчан и более половины русских хорошо переносят молоко. Существует гипотеза, что в зоне дефицита солнечных лучей и витамина D, стабильная активность лактазы помогала поддерживать здоровье костей благодаря повышенному потреблению кальция.

Аллергия

У некоторых людей бывает аллергия на молочный белок. Проявляется в виде расстройства ЖКТ, затруднения дыхания, крапивницы, слезотечения, насморка и кашля. Это опаснее лактазной недостаточности, поскольку может привести к летальному исходу из-за анафилактического шока.

Что общего у молока и капусты?

Современные исследования показывают, что в молоке не больше кальция, чем в капусте. Если ваш ребенок не любит молоко, может, ему понравится брокколи, брюссельская или другие виды капусты.
Однако в молоке содержатся более 200 элементов, которые повышают защитные силы организма и помогают противостоять негативному воздействию окружающей среды. В состав этого напитка входят белки (глобулин, альбумин, казеин), лактоферрин, обеспечивающий рост клеток и защищающий от инфекций, более 20 сбалансированных аминокислот, лактоглобулины, которые имеют свойства антибиотиков, калий, хлор, сера, железо, цинк, марганец и другие полезные вещества. Так что, пить или не пить молоко, решать только вам и вашему организму.
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ЗОЖ
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