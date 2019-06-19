10 мифов о родинках, в которые пора перестать верить

В родинках ищут мистический смысл, их боятся трогать и удалять — или, наоборот, стремятся избавиться от них поскорее. А ведь есть еще пигментные пятна, меланомы, другие образования на коже — все они возникают по разным причинам. Некоторые из них безопасны по своей природе, в то время как другие могут служить сигналом срочного обращения к врачу.

Связано ли появление пигментных пятнышек на коже с загаром, стоит ли бить тревогу, если родинка начала изменять свой цвет и какие из кожных образований точно нужно удалять? Развенчиваем основные мифы о родинках и загаре — внимательно прочитайте и запомните, что является нормой, и с чем лучше не шутить.

Чем отличается родинка от меланомы?

Родинка и меланома очень похожи — это места высокой концентрации пигмента в эпидермисе. Родинки могут наследоваться от родителей или появляться самостоятельно. Определять нужно по нескольким критериям: цвет, размер, симметричность, границы, динамика изменений. Родинка обычно четко очерчена, небольшого размера — до диаметра обычного карандаша. Она симметрична, ровно окрашена и не выступает над поверхностью кожи. Родинка сохраняет свой вид годами, никак не меняясь.

Если же такое пигментное пятно начало видоизменяться, расти в высоту или в ширину, на нем появляются пятнышки или точки другого цвета или оттенка — возможно, речь идет о сбое программ клеток на этом участке — тогда родинка становится меланомой и с ней лучше всего обратиться к доктору, чтобы он определил, представляет ли это новообразование опасность для здоровья, или же все в порядке.

На каких частях тела родинки появляются чаще всего?

Родинки разных форм и цветов могут появиться на какой угодно части тела и в любом возрасте — даже у младенцев это возможно. Другое дело, что обнаружить их гораздо проще на тех местах, которые обычно открыты или которые видны нам самим. Косметологи и дерматологи утверждают, что родинки чаще можно увидеть у женщин на ногах, в то время как у мужчина самое «популярное» место для пигментных пятнышек — это спина.

На каких бы частях тела не появлялись родинки, очень важно следить, чтобы они не травмировались одеждой или обувью — в случае их повреждения стоит сразу обратиться к врачу. Скорее всего, ничего страшного не произойдет и нужно просто залечить ранку, но самолечение в этом случае скорее противопоказано.

Как связано появление меланом с солнечными лучами?

Риск, что обычная родинка переродится в меланому, возрастает, если часто находиться под солнечными лучами. Родинки образуются быстрее и в больших количествах у тех, кто подолгу живет в теплых солнечных странах или не пользуется средствами с SPF перед выходом на улицу. Австралия в данный момент считается лидером по заболеваемости онкологией кожи — и можно увидеть, что плечи, руки и лица жителей континента действительно усыпаны родинками.

Очень важно приучить детей с раннего детства защищать кожу от прямых солнечных лучей — всегда использовать солнцезащитный крем, надевать на пляж одежду с длинным рукавом, панамкой накрывать голову. Риск появления меланомы возрастает после каждого солнечного ожога — особенно в том случае, если человек обгорел в раннем детстве.

Опасны ли темные и выпуклые родинки большого размера?

Сказать наверняка, окажется ли такая родинка меланомой или нет, невозможно. Многие из тех опухолей, которые действительно представляют опасность, вначале выглядят совершенно обычными родинками. Кроме того, невозможно предсказать, что именно и в какой момент станет «спусковым крючком» для онкологического заболевания.

Лучше всего регулярно проходить осмотр у дерматолога. Особенно актуально это для светлокожих людей с голубыми или зелеными глазами, рыжеволосых и тех, на чьей коже легко появляются веснушки и родинки.

Можно ли удалять безопасные родинки?

Удалять можно любые родинки или образования, если они вам мешают — портят настроение своим внешним видом или постоянно цепляются за одежду или белье. Это совершенно безопасно — после удаления остается практически незаметный шрам, который тоже можно потом сошлифовать лазером.

Самый важный момент в удалении чего угодно — делать это можно только у сертифицированного косметолога в клинике. Если специалист решит, что родинка потенциально может быть меланомой, ее обязательно отправят на гистологическое исследование. Анализ клеток сразу покажет, требуется ли в конкретном случае дополнительное лечение и каков риск возникновения метастазов.

Правильно ли удалять родинки скальпелем?

Звучит немного странно в наше время развитых технологий, но лучшим способом удаления родинок по-прежнему остается старый добрый скальпель, а не лазер или другие инновационные способы. Так происходит потому, что только скальпель полностью удаляет и образование и все возможные метастазы — что теоретически предотвращает появление новых образований в этом месте.

Другой эффективный способ удаления родинок, особенно на половых органах, ушах, пальцах или на лице — микроволновой метод, когда образование удаляется путем испарения послойно. На месте удаления формируется защитная корочка.

В обоих случаях вся родинка или ее часть обязательно должны быть отправлены на исследование наличия раковых клеток в ней — это невозможно сделать, если удаление производится лазером, жидким азотом или другим подобным способом. Если пропустить гистологическое исследование меланомы, можно пропустить и момент, когда появятся метастазы — и тогда у человека останется около полугода до летального исхода, к сожалению. Не стоит рисковать своей жизнью.

Нужен ли солнцезащитный крем, если у вас смуглая от природы кожа?

Те из нас, кто родился со смуглой кожей, рискуют получить рак кожи в разы меньше, чем светлокожие. Темная кожа — результат эволюции, таким образом природа старается защитить своих детей от вредного воздействия солнечных лучей. Но это вовсе не означает, что темнокожие люди не могут получить солнечного ожога — да, средство с SPF может быть не таким сильным, как для людей со светлой кожей, но наносить его все равно обязательно нужно. Это нужно делать еще и потому, что на коже темного оттенка гораздо сложнее вовремя заметить солнечный ожог, который принесет совершенно те же страдания и проблемы, что и всем остальным.

Вреден ли ультрафиолет в пасмурную погоду?

Даже если дождь льет стеной, солнечные лучи все равно проникают сквозь толщу облаков, а значит, защита от ультрафиолета должна быть нанесена. Другое дело, что интенсивность излучения в такие дни, конечно же, ниже, чем в солнечные. Крем с SPF-защитой нужно наносить в любое время года и при любой погоде — за 10-15 минут до выхода. Его слой нужно обновлять в течение дня несколько раз — и каждый раз после купания в море или в бассейне.

Для понимания того, какое солнцезащитное средство стоит наносить в конкретный день, хорошо использовать информацию о величине УФ-индекса. Так, при индексе 1-2 достаточно крема с SPF до 30. При показаниях от 3 до 7 нужно дополнительно закрыть тело просторной одеждой из натуральных материалов, и постараться

Ультрафиолетовые лучи проникают через облака, поэтому наша кожа загорает в течение дня, даже если на улице льет дождь. Но интенсивность излучения меняется в зависимости от погодных условий и времени года. Сегодня на каждом смартфоне в приложении о погоде указан УФ-индекс. Он подскажет, как правильно подготовить свою кожу.

Например, если УФ-индекс равен 1 или 2, используйте солнцезащитный крем с фактором риска SPF 30. Если показатель УФ составляет от 3 до 7, носите головной убор, солнцезащитные очки и выбирайте свободную одежду, которая спрячет руки и ноги. Если УФ-индекс больше 7, в течение дня держитесь в тени и наносите на все тело солнцезащитный крем, а с 11:00 и до 17:00 не выходите на улицу. Эти правила касаются даже тех, у кого от рождения темная и смуглая кожа.

От рождения много родинок и веснушек — это повод беспокоиться?

Любая из родинок потенциально может стать меланомой — если от рождения тело покрыто множеством пигментных пятен любого цвета, нужно регулярно проходить осмотр у врача-дерматолога. Например, с помощью видеодерматоскопа. Прибор помогает отследить появление новых родинок и изменение состояния уже имеющихся. Важно помнить и о том, что людям с веснушчатой кожей нужно всегда использовать более сильные средства для защиты кожи от ультрафиолета — с SPF больше 50.

Нужно ли обязательно удалять травмированные родинки?

Для начала в такой ситуации нужно сделать все действия, которые обязательны для любых ранок на коже. Место повреждения эпидермиса нужно обработать антисептиком, чтобы инфекция не попала в ранку, после чего нанести заживляющий крем или мазь. Визит к врачу должен стать обязательным следующим шагом, чтобы убедиться, что ничего страшного не происходит. Специалист примет решение, стоит ли удалять родинку. Сама по себе травма в большинстве случаев не представляет опасности с онкологической точки зрения, но риск возникновения меланомы всегда должен исключить врач.

Важный момент — появление крови на этом участке кожи. Иногда возникает обманчивое впечатление, что это — результат травмы, но на деле может оказаться, что кровь появилась в результате патологических изменений внутри самой родинки. С подобным нужно немедленно отправиться к специалисту, самолечение может быть смертельно опасно.