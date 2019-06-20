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Прямиком с грядки: при каких болезнях опасно есть зелень 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Обычно зелень считается частью рациона человека, который ведет здоровый образ жизни. Но как оказалось, и к ее выбору нужно подходить избирательно, ведь порой она может навредить.
Например, зеленый лук, который обычно на ура расходится на дачном застолье, не стоит употреблять людям с язвой желудка. Впрочем даже если у вас есть небольшие проблемы с ЖКТ, лучше не рисковать.
Если у вас частые проблемы с почками или мочевым пузырем, врачи рекомендуют исключить из салатов и других блюд на первый взгляд безобидную петрушку. Эта трава обладает сильным мочегонным эффектом.
Людям, страдающим от заболеваний сердца и гипертоникам следует отказаться от кинзы, а тем, кого беспокоит подагра, камни в почках и заболевания печени стоит сказать "нет" шпинату.
Но есть и хорошие новости — листья салата, которые тоже богаты различными витаминами, можно есть абсолютно всем. Они для человека совершенно безопасны.
Комментарии2
ЗОЖ
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