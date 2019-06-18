Ученые открыли способность гранатов замедлять старение

Уролитин А, метаболит биомолекул, найденный в гранатах и других фруктах, может помочь замедлить определенные процессы старения. Результаты клинических испытаний были опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Согласно законам природы, скелетные мышцы начинают терять силу и массу, когда человек достигает 50 лет. Недавнее клиническое исследование показало, что Уролитин А, соединение, полученное из биомолекул, содержащихся в гранатах, может замедлить этот процесс, улучшив работу митохондрий.

Все дело в том, что гранат, который многие цивилизации ценят за полезные свойства, содержит эллагитанины. Попадая в организм, эти молекулы превращаются в соединение под названием уролитин А (UA). В новом исследовании биологи обнаружили, что UA может замедлить процесс старения митохондрий.

В ходе своего экперимента, в котором приняли участие 60 пожилых людей, ученые синтезировали это соденение, дабы убедиться, что все участники получили равную дозу вещества.

После этого ученые разделили добровольцев на четыре группы, одна из которых была контрольной, а остальные три получали суточную дозу UA в количестве 250, 500 и 1000 мг в течение 28 дней. Затем команда изучила биомаркеры здоровья клеток и митохондрий в крови и мышечной ткани участников. Результаты оказались более чем убедительными: UA стимулирует процесс (митохондриальный биогенез), посредством которого клетки увеличивают свою массу так же, как при регулярных физических упражнениях.

Уролитин A является единственным известным соединением, которое может восстановить способность клеток рециркулировать дефектные митохондрии. В молодом возрасте этот процесс происходит естественно, но со временем наше тело начинает терять способность от них избавляться. В результате мышцы теряют свою массу и, как следствие, силу. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы замедлить или даже обратить вспять этот естественный эффект старения.

Кроме того, исследователи доказали, что соединение абсолютно безопасно для здоровья человека. Теперь эксперты надеются использовать многообещающие результаты для быстрого вывода продукта на рынок.