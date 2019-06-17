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Врачи рассказали о целебных дыхательных упражнениях 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Правильное дыхание обладает не только профилактическим действием, но и способно излечить от старых болезней, утверждают врачи. В этом может помочь специальная дыхательная гимнастика. Она воздействует как на организм в целом, так и на отдельные органы.
Но для начала нужно приучить себя дышать глубоко, ведь таким образом организм получает в десять раз больше кислорода. Благодаря этой технике, эффективность лимфатической системы повышается на семьдесят процентов. Кроме этого, во время выдоха, из организма удаляются вредные вещества и токсины.
В итоге, правильное дыхание приостанавливает процесс старения.
Существует множество упражнений, позволяющих держать здоровье в тонусе. Одно из них: медленно втягивать воздух через нос, надувая живот, а после двухсекундной паузы, — медленно выдохнуть, максимально втягивая брюшную полость.
Это упражнение включено в целый тренировочный комплекс, разработанный Александрой Стрельниковой. Ее методика прошла процедуру регистрации государственным Институтом патентной экспертизы.
Эти дыхательные упражнения продлевали жизнь и улучшали состояние людей еще в первой половине прошлого века, сообщает «Нижегородская правда».
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