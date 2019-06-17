С какими продуктами опасно употреблять алкоголь

Перед употреблением алкоголя лучше плотно поесть, чтобы не травмировать желудок и печень. И во время застолья нельзя пренебрегать закуской. Но некоторые продукты несовместимы со спиртным, и эта смесь может быть очень опасной.

Кремовые десерты

Дело в том, что первым организм начнет перерабатывать сладкое, так как инсулин ему нужнее. Из-за этого алкоголь будет дольше находиться в организме и успеет выбросить большое количество токсичных веществ. В результате можно получить не только сильное похмелье, но и отравление алкоголем.

Шоколад

Некоторые считают, что к коньяку, например, отлично подойдет шоколад, но это не так. Алкоголь сам по себе нагружает поджелудочную и вызывает спазмы, а шоколад блокирует некоторые функции. В результате этого возникает сильное воспаление. Если увлекаться таким сочетанием, то можно заработать панкреатит.

Жирное и жареное мясо

В сезон шашлыков хочется выехать на дачу и отдохнуть со спиртным, но это чревато опасными заболеваниями. Жирное и жареное мясо продлевают действие алкоголя и обостряют болезни желудка. Вместе эти продукты нагружают не только один орган, но и печень с желчным пузырем.

Маринованные огурцы

Здесь важно не путать маринованные и соленые огурчики. Вторые практически безопасны и только поддерживают водно-солевой баланс в организме в то время, когда вы употребляете алкоголь.