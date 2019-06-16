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Как вовремя перестроить жизнь, чтобы прожить долго 

Рамблер 16 июня 2019
Фото: кадр из фильма "Покровские ворота"
Врачи постоянно дают людям в возрасте около сорока одни и те же советы по перестройки привычного режима дня с целью оздоровления: бросьте курить, меньше употребляйте алкоголь, больше двигайтесь, избегайте стресса… Однако в последнее время геронтологи — ученые, занимающиеся проблемами старения — стали подчеркивать еще один важный для долгой здоровой жизни момент: важность общения с друзьями и близкими.
Многолетние исследования показали, что шансов на долгую жизнь на порядок больше у человека, если тот регулярно общается с 4-5 близкими людьми. В принципе, чем больше, тем лучше, но 4-5 — это необходимый минимум. Подойдут и любящие родственники, и близкие друзья.
Поэтому теперь врачи советуют всем, кому около 40-45 лет задуматься и посмотреть на свою жизнь внимательно. В этом возрасте еще не поздно заняться собой. Если работа и бытовая рутина отнимает так много времени, что на встречи с друзьями и разговоры с семьей его не остается, такая работа вредна для здоровья. Надо задуматься над приоритетами и постараться внести в свою жизнь больше живого человеческого общения.
В глубокой старости никто не выражает сожаления, что мало работал. Чаще всего жалеют о том, что мало общались с близкими. Если у вас в ближнем кругу нет 5 человек, с которыми вы общаетесь на личные темы регулярно, самое время их завести — это доказанно снижает риск внезапной смерти в пожилом возрасте.
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ЗОЖ
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