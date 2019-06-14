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Синяки могут быть смертельно опасными 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Медики рассказали о том, что самые обычные синяки могут стать смертельно опасными для человека. Несмотря на то, что организм человека сам лечит появляющиеся от ударов о тупые предметы синяки, некоторые гематомы могут не рассосаться, что приведет к серьезным проблемам со здоровьем.
Так, например, очень опасны ушибы головы. Это связано с тем, что при них велик риск сдавливания или повреждения мозга. Кроме того, иногда остаются серьезные последствия — у человека развивается мигрень. Более того, гематомы могут вызвать слабоумие, расстройство личности, эпилепсию и даже смерть.
Медики посоветовали мужчинам не допускать ушибов половых органов, а женщинам — груди. В последствии синяки в этих местах тела могут преобразоваться в злокачественные опухоли. Также сильные синяки могут угрожать закупоркой сосудов и возникновением тромбов, пишет «Утро.ру».
Стоит внимательно следить за тем, появляются ли на теле «внезапные» синяки. Они могут указывать на сокращение количества тромбоцитов, останавливающих кровотечение. В этом случае следует обратиться к врачу, ведь низкий показатель этих телец в крови может свидетельствовать даже о ранней стадии рака.
Фото: pxhere.com
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ЗОЖ , Новости , Ytro.ru
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