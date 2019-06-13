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Учёные: искусственное освещение по ночам вызывает прибавку лишнего веса 

Парламентская газета + ещё 1 4 часа назад
Американские учёные выяснили, что сон при искусственном освещении или работающем телевизоре приводит к набору лишнего веса у женщин, пишет «Собеседник».
Исследователи наблюдали за 44 тысячами женщинам в возрасте от 30 до 75 лет. Эти наблюдения продолжались в течение пяти лет.
Выяснилось, что в группе женщин, которые получали максимальное количество искусственного освещения ночью, была зафиксирована и максимальная прибавка в весе, составившая 5 кг. Авторы исследования полагают, что искусственное освещение нарушает «внутренние часы» человека, что негативно сказывается на гормональном балансе, в том числе заставляет «набрасываться» на более калорийные продукты питания.
Отмечается, что естественные ритмы человеческого тела настраивают нас на состояние бодрствования в светлое время суток и на сонливость в тёмное время суток. Искусственное освещение «отключает» это чувство сонливости, снижая выработку гормона мелатонина, что способно лишить человека сна и изменить привычный график жизни.
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