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Определено главное условие рекордного долголетия 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Chris Parker / Globallookpress.com
Ученые Университета Южной Дании выявили основные факторы, влияющие на рост продолжительности жизни у людей. Оказалось, что максимальный возраст долгожителей растет в странах с развитой системой здравоохранения, направленной на сохранение здоровья, которое необходимо для занятия повседневными вещами. Об этом сообщает издание Live Science.
В ходе исследования специалисты определили срок жизни 16 931 человек, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами. 10 995 из них были шведами, остальные — датчанами. Оказалось, что в Дании долгожители умирают в более позднем возрасте, чем в Швеции, а на протяжении всего века максимальная продолжительность жизни увеличивалась. При этом в Швеции общий уровень смертности был ниже, чем в Дании.
По мнению ученых, это расхождение объясняется тем, что в Дании наблюдалось улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL). Пожилые люди с высоким ADL способны следить и ухаживать за собой и не требуют постороннего ухода. Система здравоохранения Дании направлена на поддержание этого показателя, а в Швеции в последние годы медицинское обслуживание пожилых людей ухудшилось.
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