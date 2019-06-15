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Лучшая диета для проблемной печени 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Лучшая диета для больных с заболеваниями печени была разработана в 1920-х годах основоположником отечественной диетологии Мануилом Певзнером и доказано помогает восстанавливать состояние этого важного органа. Диета также помогает при проблемах с желчевыводящими путями и желчного пузыря.

Дробность питания

Важно не только что есть, но и как. По диете Певзнера, известной в России как "стол номер 5", есть надо каждые 2-3 часа маленькими порциями.

Алкоголь

Исключается

Липотропные вещества

В диету входит нежирный творог, мясо, нежирное молоко, яичный белок.

Мороженое и газировка

Нельзя

Консервы

Исключаются

Жареные блюда

Нельзя. Только отварные и тушеные.

В целом

Рекомендуемое количество жиров в одной порции пищи — 70—80 г., при этом жиры животного происхождения — 2/3 и растительного — 1/3 от общего количества. Можно сливочное масло, оно хорошо усваивается и содержит витамины А, К, арахидоновую кислоту. Ограничить прием тугоплавких жиров, отказаться от свинины и баранины. Тугоплавкие жиры содействуют жировому перерождению печени. В день следует употреблять нормальное количество калорий в соответствии со своим полом, возрастом и образом жизни.

Соусы

Не острые

Соль

Не более 10 г в день

Сахар

Ограничить

Пример блюд

Паровые голубцы с нежирным фаршем, отварная рыба, каши, ржаной хлеб, напиток из шиповника, тушеные овощи, творожные запеканки, нежирный кефир, овощные салаты без острых приправ и с ограниченным содержанием помидоров, протертые супы, овощные супы не на мясном бульоне, отварное нежирное мясо.
Комментарии
ЗОЖ
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