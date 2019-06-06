Чем опасен здоровый образ жизни и правильное питание

Тенденция к чрезмерной озабоченностью некоторых людей здоровым питанием многих специалистов крайне беспокоит. Это явление уже получило название — орторексия и некоторые эксперты склонны считать его не менее опасным, чем, например, булимия и анорексия.

В последние годы становится все больше приверженцев правильного питания с подсчетом калорий, отказом от сахара и глютена. Разумеется, забота о здоровье — это здорово, но только в разумных пределах. Большинство сертифицированных специалистов подчеркивают, что изредка необходимо устраивать себе дни, когда можно позволить съесть что-то, не вписывающееся в «здоровую схему». Иначе можно запросто заработать расстройство пищевого поведения.

Люди, страдающие орторексией не прощают себе даже небольших срывов: они ни за что не закажут пиццу, презрительно поморщатся лишь при упоминании о мороженом, которое так приятно отведать в жару. А если все же такое, не дай бог произойдет, измучают самих себя упреками. Необходимость съесть что-то, что может приравняться к нездоровой пище может вызвать у них ужас, способный перейти в настоящую паническую атаку. А еще со временем свою «пожизненную диету» они начинают ставить превыше семьи, развлечений, дружбы. Они не готовы позволить себе даже небольшую слабину в отношении четко составленного плана питания.

Ввел термин «орторексия» в обиход врач Стивен Братман, также он составил ряд вопросов, которые должны помочь выявить у человека эту «болезнь».

Спросите себя, стыдно ли вам, если вы едите потенциально нездоровую пищу?

Также стоит обратить внимание, сколько времени вы тратите на покупку и приготовление здоровой еды, и готовы ли принести этому в жертву общение с семьей и друзьями.

Делаете ли вы свое меню все более строгим, желая сделать его более здоровым?

Вы не можете нарушить правила питания даже когда хочется это сделать (во время праздника, например), зная, что будете бесконечно «грызть» себя за «безвольность»?

Если даже не один из этих вопросов вы ответили утвердительно, стоит задуматься, все ли вы делаете правильно. Предпосылки орторексии у вас, по всей видимости, есть. Помните, что, даже заботясь о здоровье, культа из еды делать не стоит. Какой бы правильной она ни была.