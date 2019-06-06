Чем опасна ваша собственная кровать

На сон и отдых уходит треть нашей жизни. И как же всем нравится развалиться на своей любимой кровати в обнимку с подушкой! Однако, оказывается, собственная кровать может стать опасной для вашего здоровья.

Согласно исследованиям, восьмилетний матрас «хранит» в себе до 4 кг омертвевших клеток кожи! И это становится отличной средой для размножения бактерий и клещей. Поэтому стоит серьезно заниматься очисткой своего матраса, можно с помощью пылесоса со специальной насадкой.

Кроме того, по статистике, в каждой кровати обитает до 2 млн пылевых клещей! Они не видны человеческому глазу, не кусаются и не пьют кровь, но могут вызвать аллергию, насморк, конъюнктивит, кашель, а также кожные заболевания с сыпью и зудом.

Вы не задумывались, почему за 10 лет использования матрас становится в два раза тяжелее? Оказывается, килограммы веса добавляют пыль, мертвые пылевые клещи и их экскременты.

Кроме того, все люди потеют. Ночью этот процесс не прекращается, и поэтому в вашу кровать за год попадает около 26 галлонов пота. Так, в постели накапливается повышенная влажность, а это провоцирует появление неприятных запахов и размножение бактерий.

Постельное белье также не самая безобидная вещь в вашей спальне. Американские исследователи взяли на анализ 50 подушек студентов из 25 колледжей. В каждой из них было обнаружено 91 000 скоплений грибков и 350 000 колоний бактерий!

Выяснилось, что самые распространенные обитатели подушек — возбудители дизентерии шигеллы, вызывающие бронхит и пневмонию бактерии из носоглотки Moraxella catarrhalis и споры Cladosporium molds — грибки, провоцирующие аллергию. Бороться с этим можно лишь тщательным проглаживанием или кипячением постельного белья.