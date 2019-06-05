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Как применять магнитную подушку от храпа 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Член Российского общества сомнологов объяснил, почему не любой храп можно вылечить таким способом. В «Сколково» разработали новый способ лечения систематического храпа на основе магнитной стимуляции.
Бывший директор Сибирского НИИ медицинской реабилитологии и профилактики, профессор Аркадий Медведев предложил использовать для этого специальную подушку, в которую встроен блок импульсной индукционной терапии. Он воздействует на гладкие мышцы нёба, которые теряют тонус во сне и становятся источником специфических звуков.
Метод врача прошел апробацию в белорусском Научно-практическом центре оториноларингологии. Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов объяснил, почему не любой храп можно вылечить таким способом.
«Для того чтобы лечить храп, нужно понимать, это просто храп или что-то страшнее. Есть остановка дыхания во сне (обструктивное апноэ), и такие люди все храпят. Это заболевание приводит к внезапной смерти во сне, инфарктам и инсультам. Нужно провести диагностику, чтобы понять, есть у человека остановка дыхания или нет. Если нет — весь интернет ему в помощь, хоть на голове стой, магнитом, электричеством, волшебным светом лечись. Чаще всего не помогает. Либо хирургический метод. А если есть остановка дыхания, то это уже вопрос не магнитных подушек, внутриротовых устройств или чего-то еще. Это уже к врачу-сомнологу — решать вопрос с остановками дыхания во сне. Там свои методы лечения. Апноэ во сне — это серьезное опасное заболевание. В США людей, которые отказываются от его лечения, лишают водительских прав, потому что они внезапно засыпают за рулем»,
— отметил он.
Что до обычного храпа, то и он не всегда возникает из-за мускулатуры нёба.
«Подушка с магнитным полем воздействует на гладкую мускулатуру нёба. Однако храп может возникать ниже корня языка. Поэтому прежде чем применять такую подушку, нужно показаться лору. Это могут быть огромные избыточные миндалины. Сколько на них магнитом ни действуй, вибрация все равно сохраняется»,
— пояснил врач
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ЗОЖ , Павел Кудинов
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