Определена польза томатного сока

Японские ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета выяснили, что несоленый томатный сок понижает кровяное давление и уменьшает содержание в крови липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), связанных с «плохим» холестерином. Об этом сообщается с пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 184 мужчины и 297 женщин со средним возрастом 58 лет, которые в течение одного года получали столько томатного сока, сколько они хотели. Специалисты сообщили, что употребление напитка способствовало уменьшению кровяного давления у 94 испытуемых с нелеченой предгипертензией и гипертензией. Систолическое уменьшилось со 141 до 137 миллиметров ртутного столба, а диастолическое — с 83 до 80 миллиметров ртутного столба.

Уровни холестерина, связанного с ЛПНП, у 125 участников с высоким уровнем холестерина снизились в среднем со 155 до 149,9 миллиграмма на децилитр. Положительные эффекты, оказываемые томатным соком, не зависели от пола и возраста. При этом не было замечено никаких серьезных различий между образами жизни испытуемых до и после исследования.