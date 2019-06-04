Гнев может стать причиной плохого здоровья

Эксперты утверждают: любовь к себе, достаточная физическая активность и оптимистическое отношение к жизни являются залогом крепкого здоровья, пишет med-heal.ru.

У каждого из нас возникает предостаточно ситуаций для волнения и негативных эмоций. Это может быть смена работы, потеря близких людей, усталость и многое другое. Такие трудности способны подорвать здоровье.

Психологи из США провели исследование, в котором участвовало более 200 человек. Возраст испытуемых — 59-93 года. Эксперты выяснили: у добровольцев, которые испытывали гнев, наблюдался рост воспалительного маркера IL-6.

Исследователи подчеркивают, что наш организм способен справиться с инфекциями. Но если уровень воспалительных маркеров выше нормального, это свидетельствует о наличии хронических заболеваний.