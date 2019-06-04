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Почему опасно заклеивать раны лечебным пластырем 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В некоторых случаях бактерицидный пластырь может быть опасен. Несмотря на то, что с одной стороны у него есть ткань, пропитанная антисептиком, такой способ не дает ране зажить.

Химический ожог

Считается, что с помощью пластыря открытая рана предохраняется от пыли и грязи с улицы. Но соприкосновение раны и антисептика может вызвать химический ожог. Чаще всего он характеризуется сильным жжением, поэтому чаще всего его путают с обеззараживающим свойством.

Почему такое происходит

Без доступа воздуха антисептическое вещество сильно воздействует на рану. Из нее начинаются сильные выделения, и это усугубляет ситуацию. Доходит до того, что ссадина прилипает к пластырю. Когда приходит время делать перевязку, это травмирует рану и совсем не способствует ее заживлению. Такое может продолжаться достаточно долго, и может дойти даже до сепсиса.

Как правильно надевать пластырь

Чтобы бактерицидный пластырь действительно помог ране зажить, нужно правильно его надеть. Во-первых, необходимо накладывать его только на сухую и неглубокую рану. Во-вторых, ни в коем случае нельзя прижимать марлевый квадратик к ссадине, необходимо оставить немного воздуха. Если под ним начнется жжение, необходимо сразу же снять его. Бывает, что при соблюдении всех этих условий, пластырь все равно прилипает к ссадине. В таком случае, его нужно немного смочить, а затем снять.
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