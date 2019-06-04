Эксперты посоветовали пить в жару разбавленный яблочный сок — Он утолит жажду и восполнит потерю солей

Разбавленный яблочный сок назвали лучшим напитком для жары. Он не только утолит жажду, но и поможет восполнить потерю солей. Последние человек активно теряет вместе с потом.

Руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич рассказала в интервью «Российской газете» о преимуществах яблочного сока. Если водой просто можно напиться, то этот напиток восполнит баланс солей в организме. Разбавлять его нужно вдвое.

Солевой баланс организма необходимо поддерживать, чтобы нормализовать артериальное давление и все обменные процессы. Канадские ученые выяснили, что именно при помощи яблочного сока его можно восстановить.

Разбавленный сок станет и альтернативой невкусным солевым растворам, которые используются при обезвоживании в случае кишечных заболеваний и рекомендованы к применению в том числе и для детей.

«Яблочный сок оказался на 17% эффективнее, чем специальные электролиты», — заметила Хомич.

В напитке, добавила эксперт, содержится калий, который является основным отвечающим за водно-солевой баланс элементом. Он есть во всех соках, причем в одном стакане — около 20% от суточной нормы калия.

Утолять жажду получится лучше, если сок будет наполовину разбавлен водой. Поскольку, как подчеркнула Людмила Хомич, «сок все-таки больше еда, чем питье».

«Если воду можно пить в жару в неограниченных количествах, то сок стоит ограничивать. Диетологи рекомендуют пить от одного до трех стаканов в сутки», — уточнила эксперт.

Лучше всего употреблять апельсиновый и грейпфрутовый соки, а также ягодные морсы. В них содержатся органические кислоты, благодаря которым поддерживается кислотный баланс в организме.

Хорошо утолят жажду и соки из овощей, пояснила Хомич. В них меньше сахара, чем во фруктовых, а состав микроэлементов довольно богат, что актуально для жаркой погоды. Если выбор пал на томатный сок, то следует найти тот, в котором низкое содержание соли.

Соки, заключила эксперт, не стоит брать с собой на пляж. Особенно это касается свежевыжатых напитков: в жару в них быстро размножаются микроорганизмы.