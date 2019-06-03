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Врач рассказал, кому следует забыть про загар 

Российская Газета 3 часа назад
Заболеваемость раком кожи — меланомой — растет год от года. Количество диагностированных случаев выросло на 40,3 процента, а смертность — на 13,4 процента, рассказал aif.ru главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
Меланома — одна из агрессивных форм рака: спасти человека можно, если диагноз поставлен на ранней стадии. На 74 процента риск возникновения этого заболевания увеличивает загар. Меланома выглядит как неоднородного цвета пятнышко на коже, с неровными границами и ассиметричной формой. Врачи советуют наблюдать за всеми родинками на теле.
Если родинка (невус) начала менять цвет или расти, а также была травмирована — это повод обратиться к дерматологу-онкологу. Появление новых родинок после 25 лет также опасный сигнал. Если вы насчитали у себя больше 30 невусов, то солнце вам категорически запрещено.
Однако многие все предостережения врачей не воспринимают серьезно: летом пляжи забиты загорающими, и далеко не у каждого, к счастью, будет поставлен страшный диагноз. Дело в том, что способность относительно безопасно загорать — генетическая. Не так давно сотрудники медико-генетического центра Genotek обследовали почти 6 тысяч россиян: оказалось, что генетическая защита от солнечных ожогов есть только у 1,5 процента участников эксперимента.
А вот 4 процента оказались в группе наименее защищенных: у них обнаружились мутации в генах, ответственных за синтез меланина. Это значит, что в одних и тех же условиях одни люди могут получить красивый загар, а другие — серьезные солнечные ожоги.
В любом случае, загорать врачи рекомендуют осторожно. Относительно безопасные часы — с 9 до 11 и с 16 до 18, и то при наличии солнцезащитного крема.
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ЗОЖ , Видео , Минздрав РФ , РАН , Аргументы и Факты
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