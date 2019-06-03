Названы способы продлить молодость

Специалисты выяснили, что существуют способы замедлить процесс старения, и составили топ-5 самых эффективных методов.

Так, прежде всего необходимо быть физически активным. Эксперты утверждают, что при бодром ритме жизни у людей в возрасте наблюдается пониженный уровень холестерина, более развито мышление и более прочный иммунитет, в целом сравнимый с крепостью организма молодого человека.

Кроме того, рекомендуется употреблять клетчатку. Фрукты, овощи и цельнозерновые злаки поддерживают работу головного мозга и укрепляют сердце и сосуды.

Не стоит пренебрегать употреблением белка, поскольку после 40 лет организм начинает стремительно терять мышечную массу, что является вторым фактором, оказывающим влияние на процесс старения, после ухудшения когнитивных способностей. Белок содержится в орехах, молоке, бобовых и нежирном мясе.

Четвертое место в топе занимает здоровье микрофлоры кишечника, от которого зависит то, насколько человек уязвим перед старческим слабоумием. Здесь стоит отказаться от курения, спиртного и тщательнее подходить к составлению собственного рациона.

Наконец, самые обычные прогулки на природе приносят немало пользы. На свежем воздухе человек получает витамин D, весьма полезный элемент в борьбе с возрастными заболеваниями. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на «Медикфорум».