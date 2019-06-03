Как оценить профессионализм врача: 6 советов

Чтобы сохранить здоровье, важно вовремя попасть в руки хорошего врача. Врач-кардиолог, ведущий телепрограммы «О самом главном» Александр Мясников рассказывает, от каких докторов лучше держаться подальше.

В идеале у каждого должен быть хотя бы один врач, а лучше несколько, в которых вы уверены на 100 процентов. Но найти профессионала в наше время задача непростая. Не спешите выполнять рекомендации врача, если видите его впервые. Постарайтесь сначала понять, можно ли ему доверить самое ценное, что у вас есть, — здоровье.

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Александр Мясников

1. Хороший врач на первичном осмотре должен вас внимательно выслушать, найти нужные слова, чтобы вы сразу почувствовали некоторое облегчение. Если после разговора с ним вам не стало лучше, скорее всего это плохой доктор.

2. Настоящий профессионал умеет разговорить больного, задать необходимые вопросы. Мой отец, он тоже был врачом, говорил: «Сбор анамнеза у пациента сродни беседе следователя с подозреваемым». Грамотно выстроенный сбор информации, четко поставленные вопросы, взвешенный анализ ответов позволяют врачу поставить правильный диагноз в 90% случаев. А дополнительные исследования нужны, чтобы подтвердить или опровергнуть установленный диагноз.

3. Если доктор, едва выслушав ваши жалобы, отключается, начинает кивать, явно думая о чем-то своем, и спешит выписать вам назначение на анализы или УЗИ — это сигнал, что задерживаться у такого не стоит. Хороший врач не станет отправлять вас на зачастую ненужные исследования. Ведь большинство «находок» на УЗИ, КТ, МРТ, рентгене ложноположительные, то есть они выявляют некоторые отклонения, а как их интерпретировать и что с ними делать — непонятно. Кроме того, рентгенография и КТ очень негативно влияют на организм, их надо делать только в случае крайней необходимости.

4. Хороший врач говорит пациенту правду, особенно если тому не требуется лечение. Ведь выгоднее назначить лекарства, процедуры и повторный прием. Осознанно сказать больному: «Вам не нужно это исследование», «вам не лекарство необходимо, а изменение образа жизни» — это требует больших знаний и ответственности.

5. Хороший врач — и в бесплатной поликлинике, и в частной платной клинике — обязан думать о том, как сберечь ваши деньги. И если вы хотя бы раз заплатили ему за прием, он должен быть доступен для пациента круглосуточно, чтобы в случае необходимости вы не остались один на один со своими проблемами. Это его врачебный долг!

6. Если врач говорит о вреде прививок, от такого надо бежать сразу. Некоторые доктора из лучших побуждений предлагают сдать анализы перед вакцинацией. Но, на мой взгляд, делать это бессмысленно. Потому что все равно есть 0,0000000000001% шанса получить осложнение — и обследование не убережет. Но сомневаться в прививках не надо, их делать необходимо! Помимо личной защиты вас и ваших детей, прививка — это еще и ваш гражданский долг. С точки зрения бактерий мы — «стадо». Чтобы прервать циркуляцию инфекционных болезней, любое стадо должно быть привито минимум на 70%. Мы сильно снизили этот порог, а теперь удивляемся вспышке онкологических заболеваний. Онкология в 20% случаев является последствием инфекционных болезней! Вакцинация может предотвратить многие из них, такие как рак печени, желудка, гортани, шейки матки. Риск онкологии у инфицированных туберкулезом в 4 раза выше, чем у здорового человека.

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Компетенция врача вызывает сомнения:

Если при температуре менее 38°С — вкупе с насморком, кашлем, головной болью и ломотой во всем теле — он назначает антибиотики. При вирусной инфекции, а также простуде, ОРЗ, гриппе они абсолютно бесполезны.

Если он рекомендует иммуностимуляторы и долго рассказывает про нарушенный у вас иммунитет. Практически все иммуномодуляторы — это пустая трата денег. Единственный и лучший иммуностимулятор — здоровый образ жизни.

Если он назначает пожилому человеку, страдающему болезнью сердца, нестероидные противовоспалительные препараты — вольтарен, напроксен, индометацин и другие, которые могут спровоцировать инфаркт или гипертонический криз.

Если он прописывает вам лекарства с сомнительной эффективностью. К ним относятся многие сосудистые препараты (церебролизин, глицин, мексидол, актовегин и т.д.), гепатопротекторы (для очищения печени) и уже упомянутые иммуностимуляторы.

Если он назначает беременной женщине поливитамины, не предупредив, что витамин А в больших дозах вреден и даже опасен для плода.

Если при гипертонии (повышении артериального давления) он предложит вам пройти курс внутримышечных инъекций или капельниц. С ними надо быть аккуратнее!

Если при жалобе на боли в области грудины при ходьбе он пропишет вам валокордин (корвалол), отпустит вас на все четыре стороны и скажет прийти через месяц.

Если он говорит, что миома матки, липомы и полипы в носу могут перерождаться в рак. Чушь!

Если при неосложненной грыже межпозвоночного диска он предложит хирургическую операцию и будет настаивать на этом.

Если он диагностирует у вас повышение внутричерепного давления и предложит лечение, не назначив исследование глазного дна.