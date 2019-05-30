Три быстрых способа избавиться от клеща

Май и июнь — самый опасный период для прогулок по лесу и употребления в пищу сырого молока (сметаны, творога и пр.) от коз и коров. Клещи атакуют быстро и незаметно. Сейчас заболевание клещевым энцефалитом регистрируется во многих регионах России. Наиболее неблагополучными территориями считаются Уральский, Северо-Западный, Сибирский и Дальневосточный регионы, Тверская и Ярославская области. Территория Москвы и Московской области является благополучной.

Возбудитель болезни (арбовирус) передается практически сразу же. Хватает буквально нескольких минут после присасывания зараженного вирусом клеща. И если зловредного насекомого не видно, можно не отреагировать. Ведь кусает он, предварительно обезболив место своей слюной.

С продуктами питания все просто — достаточно подвергнуть их термической обработке. А вот если клещ впился в кожу, то стоит действовать крайне аккуратно и быстро. Вирус можно заполучить, даже если случайно раздавить клеща и расчесать ранку.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора , освобождаться от клеща лучше всего у врачей, но в экстренных случаях можно и дома. Главное — знать правила и соблюдать меры предосторожности.

Извлекать паразита нужно как можно быстрее, но плавно и нежно. При резком движении он может «разорваться», и часть останется в месте укуса. Доставать же его нужно живым.

Как подчеркивают эпидемиологи ведомства, насекомое впивается в кожу по принципу гарпуна, поэтому самым надежным способом для извлечения будет выкручивание. Делать это нужно бинтом или ниткой. Ее обвязывают между клещом и открытым участком кожи, а затем, завязав концы, вращают в одну сторону как пинцетом. Даже если в ранке осталась часть насекомого, не стоит поддаваться панике. Нужно сразу же обработать ее спиртом или мазью и удалить остатки, как занозу. Это может занять какое-то время, поэтому стоит запастись терпением. Если удалось вытащить насекомое, то рану необходимо обработать антисептиком. Затем нужно тщательно вымыть руки и пинцет, если он был задействован. Если же часть клеща извлечь не удалось, то стоит как можно быстрее обратиться к хирургу.

Народные методы, по мнению эпидемиологов Роспотребнадзора, имеют сомнительную эффективность. Однако в походе, когда нет возможности быстро приехать к врачу, это лучше, чем ничего. Метод требует небольшой сноровки и растительного масла.

Алгоритм достаточно прост. Клеща заливают маслом — так, чтобы оно полностью покрыло его голову. Чтобы масло не растеклось, можно приложить к месту укуса кольцо. Масло перекроет паразиту доступ кислорода, и, лишившись воздуха, клещ начнет вытягивать хоботок и стремиться выбраться из опасного места. Ему можно помочь, осторожно выкручивая из ранки по часовой стрелке. Но обычно это весьма проблематично из-за масла.

Способ не очень хорош, потому что, задыхаясь, клещ иногда впрыскивает уже высосанную кровь вместе с возбудителями опасных инфекций.

Более эффективно можно действовать, если с собой есть обычный одноразовый пластиковый шприц, нож и средство для дезинфекции. Поршень поднимаем до упора вверх максимально ровно, чтобы не травмироваться острыми краями пластика, отрезаем часть шприца, где вставляется иголка. Для этого можно даже нагреть предварительно нож, чтобы он немного оплавил края cpeзa. Затем протираем кожу вокруг клеща антисептиком, опускаем поршень шприца, накрываем им насекомое и медленно поднимаем поршень на себя. За счет давления кровосос вытянется сам.

Какой бы метод ни применялся, после извлечения клеща необходимо провериться у врача и сдать паразита на «анализы». Если он еще жив, то транспортировать его нужно в баночке с травинкой или влажным ватным диском. Мертвого же клеща перевозят по всем правилам — в термосе со льдом.

Хотя не все укусы одинаково опасны, риск заражения есть всегда. В числе наиболее распространенных заболеваний — пятнистая лихорадка, боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой энцефалит. Причем некоторые симптомы проявляются только через несколько суток. Подозрения должны вызвать лихорадка, боли в суставах, в голове, в мышцах, кожные высыпания в области укуса.