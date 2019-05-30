Как избежать паники на МРТ

Современные методы обследования существенно облегчили диагностику заболеваний. Ставшая уже привычной магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет за считанные минуты выявить причину разных болей, распознать опухоли, расстройства мозгового кровообращения, патологии внутренних органов, аномалии сердца и сосудов и т.д. Однако строение аппарата зачастую провоцирует приступ панической атаки даже у тех, кто не страдает клаустрофобией.

Дело в том, что при проведении томографии пациента укладывают на специальный стол, который въезжает внутрь сканера по тоннелю. Клаустрофобия, о которой человек уже знал, или внезапно появившаяся боязнь замкнутого пространства на МРТ могут вызвать ощущение сильной тревоги, повысить пульс и давление, спровоцировать боль в висках, головокружение и потерю контроля над собственным телом. Учитывая, что обследования на аппаратах тоннельного типа занимает не менее 15–30 минут, это становится серьезной проблемой.

Усугубляет положение тревога в ожидании диагноза и плохое самочувствие на фоне основной болезни.

Для облегчения состояния психологи рекомендуют перед процедурой подробно поговорить с врачом-диагностом, в мельчайших деталях узнать, что и как он будет делать. Как правило, вне зависимости от клаустрофобии и панических атак, диагност внимательно наблюдает за поведением и физическими реакциями человека. Поэтому в случае проблем он может в любой момент прекратить работу аппаратуры.

Если есть возможность, то лучше использовать аппарат МРТ открытого типа. Это относительно новые модели, и пока они есть не во всех клиниках. Внешне они напоминают операционный стол с небольшим навесом. Если таких аппаратов в городе нет, то врачи рекомендуют снижать уровень тревожности психологическими методами: подобрать комфортный уровень освещения внутри аппарата, надеть плотную повязку на глаза, убрать подставку под голову, чтобы увеличить пространство, изучить строение сканера. Некоторые врачи разрешают присутствовать близкому человеку, чья поддержка поможет справиться с панической атакой.

Также на аппарате есть тревожная кнопка, при нажатии которой врач останавливает процедуру. В крайнем случае, врачи могут разрешить ослабленную анестезию. Однако этот способ не подходит при нарушениях работы сердца, а также может осложнить течение дисфункции почек и печени. Если клаустрофобия подтверждена, то МРТ можно делать с использованием успокоительного препарата.