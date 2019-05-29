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Ученые раскрыли простой секрет долголетия 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые рассказали, какие методы могут привести к увеличению продолжительности жизни. Среди них и правильное питание, и отсутствие вредных привычек, а также совсем неожиданные секреты.
Отметим, что исследования в области долголетия начались еще в 1992 году. Так, специалисты из Мичиганского университета провели масштабное исследование, чтобы выявить соотношение между наличием жизненной цели и риском ранней смерти. Ученые в течение нескольких лет следили за благополучием добровольцев, которые ставили цели на жизнь.
Выяснилось, что среди тех, кто позитивно смотрел на жизнь и ставил цели, умерли 17 человек, в то время как в группе с низкой мотивацией и отсутствием планов скончались 83 опрошенных. Специалисты отметили, что чаще всего причиной летального исхода были заболевания сердца и сердечнососудистой системы.
Таким образом, специалисты пришли к выводу, что одним из важных секретов долголетия является целеустремленность, пишет «Утро.ру». Постановка целей на будущее позволяет жить дольше.
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ЗОЖ , Ytro.ru
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