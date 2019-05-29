Ученые раскрыли простой секрет долголетия

Ученые рассказали, какие методы могут привести к увеличению продолжительности жизни. Среди них и правильное питание, и отсутствие вредных привычек, а также совсем неожиданные секреты.

Отметим, что исследования в области долголетия начались еще в 1992 году. Так, специалисты из Мичиганского университета провели масштабное исследование, чтобы выявить соотношение между наличием жизненной цели и риском ранней смерти. Ученые в течение нескольких лет следили за благополучием добровольцев, которые ставили цели на жизнь.

Выяснилось, что среди тех, кто позитивно смотрел на жизнь и ставил цели, умерли 17 человек, в то время как в группе с низкой мотивацией и отсутствием планов скончались 83 опрошенных. Специалисты отметили, что чаще всего причиной летального исхода были заболевания сердца и сердечнососудистой системы.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что одним из важных секретов долголетия является целеустремленность, пишет «Утро.ру». Постановка целей на будущее позволяет жить дольше.