Врачи рассказали, как пережить жару в Москве

Врач-терапевт Алексей Безымянный в интервью Москве 24 рассказал, каким правилам нужно следовать в особенно жаркие дни в столице. По его словам, в первую очередь необходимо соблюдать правильный питьевой режим.

"Не забывать пить воду — это раз. Кроме того, не перегреваться на солнце. Для этого должен быть головной убор и желательно, чтобы одежда была с длинными рукавами. Если она легкая льняная, кожа не станет перегреваться. Таким образом можно избежать тепловой удар",

— отметил он.

Безымянный напомнил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например гипертонией, вообще противопоказано долго находиться на солнце. Им также "нельзя забывать принимать лекарства, которые назначил лечащий врач".

В свою очередь, врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова посоветовала не употреблять алкоголь в жару, так как при высокой температуре "усиливается эффект" от спиртного, а это может привести к проблемам со здоровьем.

Врач дала рекомендации и тем, кто любит пользоваться кондиционером. По ее словам, температура в помещении не должна сильно отличаться от той, что "за бортом".

"Если на улице 30 градусов, то нет резона делать в помещении 20 градусов, так как это слишком большой перепад. И надо понимать, что воздух от кондиционера, который циркулирует по помещению, сильно охлажденный и несвежий",

— считает она.

Помимо этого, Анисимова посоветовала любителям прохладных напитков "стараться не злоупотреблять ими", чтобы не заболеть.

А врач-терапевт Виктор Лишин добавил, что в жаркие дни не следует пренебрегать чаем, так как он, по мнению специалиста, лучше утоляет жажду.

"Холодная вода, когда ее пьешь, остается в желудке, не поступает в кишечник и неправильно усваивается, поэтому возникает такая тяжесть. Лучше пить чай, потому что он провоцирует пропотевание и в дальнейшем лучше утоляет жажду",

— пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, не следует переедать в жару.

В среду, 29 мая, в Москве синоптики обещают жару до 32 градусов, примерно столько же будет и в четверг, 30 мая. Такая погода характерна скорее для июля: температура выше нормы на четыре-пять градусов.