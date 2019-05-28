В чем опасность солнцезащитных очков

Ультрафиолетовое излучение вредно для человеческих глаз. Поэтому мы все носим солнцезащитные очки, особенно летом. Однако они могут и навредить глазам, если подобрать некачественные очки или неправильные характеристики оттенков линз и степеней защиты. Разберем по пунктам, чем могут быть опасные очки от солнца.

1. Долгое ношение солнцезащитных очков может вызвать непереносимость вашими глазами солнечного света. После снятия может быть ожог слизистой, что нарушит зрение.

2. В темноте нельзя носить очки от солнца. Из-за плохой видимости глаза напрягаются, устают, что приводит к мигрени.

3. Очки от солнца плохого качества с "неправильными" линзами причинят больше вреда, чем пользы, особенно больным глазам. Из-за затемненных линз зрачки (в том числе здоровых глаз) расширятся, и в глаз проникнет еще больше ультрафиолетовых лучей, чем если бы очков не было. Это приведет к ухудшению зрения. Кроме того, непоглощенный ультрафиолет попадает на сетчатку, и если есть ее патология, то некачественные очки могут усилить болезнь макулодистрофию.

4. Для здоровых глаз цвет линз солнцезащитных очков неважен, но при глаукоме врачи рекомендуют зеленые линзы, при катаракте — серые, а при макулодистрофии сетчатки — коричнево-желтые. Поляризационные линзы отсекают блики, изменяют ход лучей и могут быть удобны на воде. А вот зеркальное напыление — чисто декоративное. Считается, что черные линзы сохраняют естественные цвета, их можно носить при ярком солнце. Синие оттенки линз не искажают цвета, оранжевые дают ощущение глубины, желтые отсеивают синий цвет, предупреждают переутомление глаз и даже добавляют остроту зрению, а розовые — скорее, декоративные.

5. От ультрафиолета защищают только очки со специальными напылениями и покрытиями. У них на этикетке должно быть подтверждение о наличии UV-фильтра. Полное отсечение не гарантируют никакие солнцезащитные очки, но больше всего ультрафиолета отсекают очки для альпинистов и лыжников.

Нельзя выбирать очки с разной степенью затемнения линз — например, с эффектом омбре, так как от них устают глаза.

6. Любые солнцезащитные очки при регулярном ношении приведут к ухудшению зрения. При постоянном ношении солнечных очков глаза слабеют, и не могут обходиться без защиты. Такие очки можно носить только при необходимости и снимать в помещении. Хорошо бы при снятии очков делать гимнастику для глаз.