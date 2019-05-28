Как варикоз влияет на интеллект

Как сообщает «Наука в Сибири», биологи Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета изучили генетические данные более 400 тысяч европейцев, взятые из открытого биобанка Великобритании. Учёные определили девять генов (CASZ1, PIEZO1, PPP3R1, EBF1, STIM2, HFE, GATA2, NFATC2 и SOX9) и два белка (MICB и CD209), с которыми связана варикозная болезнь и которые могут в перспективе служить мишенями для лекарств.

Наиболее ценной составляющей исследования в практическом смысле являются данные о белках, в том числе закодированных в генах, ассоциированных с варикозом. Теперь необходимо выполнить экспериментальные работы, подтверждающие либо опровергающие роль этих белков. Если влияние белка на варикозную трансформацию будет подтверждено и удастся подобрать вещество, нацеленное на этот белок, учёные ожидают интерес со стороны фармацевтических компаний и цикл доклинических и клинических исследований.

Учёные также обнаружили, что на генетическом уровне существует связь между варикозом и различными характеристиками, болезнями, образом жизни человека. Некоторые из этих факторов уже связывали с варикозом раньше на основании эпидемиологических исследований — например, венозный тромбоз, избыточную массу тела, тяжелую физическую работу. Другие вызвали удивление у исследователей, в частности: интеллект, память, уровень образования, курение, рост, количество операций, боль во всем теле и артроз коленного сустава.

Механизмы генетической связи между признаками можно пока только предполагать. В случае с интеллектуальным уровнем (а для него корреляция с варикозным расширение вен обратная) теоретически может быть так: высокий интеллект позволяет человеку заниматься умственным трудом и избегать тяжелой физической работы. Однако нельзя считать, что человек менее интеллектуален, если у него варикоз, или наоборот. Это пока лишь усреднённая закономерность.