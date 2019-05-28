Правила гигиены: 6 ошибок, которые могут стоить здоровья

Многие убеждены, что знают все о правилах личной гигиены. Но не всегда наши знания верны, пишет womanadvice.ru.

1. Можно ли использовать гель для душа ежедневно?

Подобные средства очищают кожу от накопившейся грязи. Использовать их каждый день не рекомендуется: на кожном покрове есть полезные микроорганизмы, функция которых — защищать от инфекций. Ежедневное применение гелей может разрушить этот защитный барьер.

2. Какое количество зубной пасты должно быть на щетке?

Если покрыть всю ворсистую поверхность щетки пастой, это приведет к скольжению по зубам, а не к их очищению. Для взрослого человека достаточно пасты размером с горошину, а для детей — с перловое зерно.

3. Сколько бальзама нужно волосам?

Забота о внешнем виде включает в себя и уход за волосами. Чтобы сделать их шелковистыми, многие используют бальзамы. Но нанесение большого количества средства приводит к засаленности кожи головы и волос. В результате рост локонов замедляется, волосы начинают выпадать. Оптимальный объем бальзама для разового использования — размером с монету. Причем средство нужно наносить от середины волос к кончикам. На корни бальзам попадать не должен.

4. Как правильно чихать?

Многие чихают в ладони рук, но это не совсем верно. Микробы могут попасть на слизистую глаз и вызвать воспаление. Если же вредные микроорганизмы оказались на лице, не исключено появление прыщей. Лучше используйте бумажные одноразовые салфетки, носовые платки либо чихайте в согнутый локоть.

5. Как поступить с отросшими ногтями?

Длинные ногти многие подстригают, но такая процедура может повредить структуру ногтевой пластины. Чтобы укоротить ноготки и придать им ухоженный вид, воспользуйтесь щипцами и специальной пилочкой либо посетите мастера по маникюру.

6. Как подвести глаза?

Чтобы взгляд был выразительным, женщины прибегают к подводке или карандашу для глаз. Обратите внимание: на кончике карандаша и кисточки присутствуют микроорганизмы. Попадая на слизистые, они могут стать причиной слезотечения. Влажная среда — хорошие условия для размножения бактерий. Лучше применять тени для глаз и наносить их на небольшом расстоянии от ресниц.