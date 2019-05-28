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Продукты, которые помогают при гипертонии 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Гипертония (повышенное давление) является одним из наиболее распространенных заболеваний в России. Им страдают и люди постарше, и молодежь. Диета — один из наиболее эффективных методов в профилактике этой болезни.

Виноград

Медики советуют гипертоникам ежедневно употреблять виноград в больших количествах. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает состав крови и снижает холестерин. Если вы увидели в магазине виноград с коричневыми точками, можно смело его брать. Они не означают то, что он испорчен. Смотрите на ягоды — они должны быть целыми и без повреждений.

Чеснок

Он помогает снизить уровень холестерина и помогает бороться с симптомами гипертонии, инсульта и других болезней сердца. Специалисты разрешают употреблять чеснок сырым и приготовленным. Несмотря на это, исследования выявили, что первый лучше борется с повышенным давлением или помогает кровообращению.

Бананы

В этих фруктах содержатся калий и магний. Эти полезные микроэлементы положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, насыщают кислородом клетки мозга и нормализуют водный баланс в организме. Кроме того, бананы богаты витаминами В6 и С.

Темный шоколад

Несмотря на то, что многие винят темный шоколад в повышении давления, как и кофе, это не совсем так. В отличие от утреннего напитка, он не влияет на нервную систему. Как и кофе, шоколад богат антиоксидантами, а еще в нем содержатся витамины В и РР. Выбирайте только тот, который состоит на 70-75% из какао, а в день стоит употреблять не более 30 граммов этой сладости.
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ЗОЖ
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