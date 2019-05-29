Врач рассказал, как защититься от жары в Москве

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал RT, как правильно защитить себя от жары в городе.

«Если вы постоянно находитесь на открытом солнце и вынуждены передвигаться, нужно взять бутылку обычной воды и выпивать примерно 150 мл каждые 15 минут», — сказал он.

Водовозов добавил, что в закрытых помещениях необходима вентиляция. Он также отметил, что при такой температуре есть вероятность получить перегрев или тепловой удар.

«Одежда должна быть лёгкой, из «дышащих тканей» (хлопок, лён, мембранные материалы). Желателен головной убор, особенно для детей, так как они перегреваются гораздо быстрее», — заключил эксперт.