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Эксперты назвали самые бесполезные советы врачей 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Эксперты недавно проанализировали наиболее частые рекомендации врачей и назвали те из них, которые являются абсолютно бесполезными, поскольку не несут реальной пользы для здоровья пациентов.
Во-первых, специалисты обратили внимание на совет пить по восемь стаканов воды в день. Ученые пришли к выводу, что каждому отдельному организму требуется разное количество жидкости, поэтому к данному вопросу следует подходить индивидуально, передает ФБА "Экономика сегодня".
Во-вторых, эксперты опровергли опасность попадания воды на манту. Оказалось, что вакцина вводится в нижние слои кожи, куда вода не может попасть. Однако медики правы, когда призывают не расчесывать место укола.
Третий совет, который не является полезным для всех, это обязательность завтрака. Каждый организм устроен по-разному, поэтому люди, не желающие употреблять пищу по утрам, не должны заставлять себя.
Четвертый миф, который развеяли ученые, это информация о том, что зрение портится от длительного пребывания перед экраном телевизора или компьютера. Безусловно, это не является полезным и приводит к усталости глаз, однако на зрение никак не влияет.
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ЗОЖ , Новости , ФБА "Экономика сегодня"
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