Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как избавиться от болей в спине за 5 минут 

Yellmed 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Причиной болей в спине могут стать сон на неудобной кровати, чрезмерная физическая нагрузка, тяжелый труд и другие факторы. Врач из Японии предлагает простое упражнение, которое можно выполнять дома с помощью подручных средств. Оно снимает напряжение и давление с позвоночника, расслабляет мышцы, пишет 1001 Совет.
Понадобятся полотенце, лента или веревка для завязывания и ровная поверхность.

Как выполнять упражнение?

Плотно скрутите полотенце в виде валика, завяжите его летной или веревкой.
Затем лягте на ровную поверхность и подложите скрученное полотенце под спину на уровне пупка.
Ноги расположите на ширине плеч и поверните ступни внутрь так, чтобы пальцы соприкасались.
Вытяните руки над головой, положите их ладонями вниз. При этом мизинцы должны соприкасаться, а большие пальцы ладоней смотреть в стороны.
В таком положении пребывайте 5 минут. По завершении резко не поднимайтесь: для начала повернитесь на бок, сделайте несколько вдохов, сядьте, затем можете вставать.
Yellmed: последние новости
Первый случай в мире: у мальчика в голове вырос зуб Мужчина лишился конечностей после похода к стоматологу Некоторые препараты от стенокардии и высокого давления признаны опасными для здоровья
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие болезни проявляются только через десятки лет1
Врачи выяснили, какую кровь любят комары
6 неожиданных способов справиться с бессонницей
Бельгийские ученые разработали метод борьбы с астмой
5 самых страшных вирусов для человека
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
02:47
Как снизить риск смерти от инфаркта
ЗОЖ Наука
02:50
О каких болезнях говорят «мешки» под глазами
Болезни и лекарства
04:56
Какие болезни могут грозить по группе крови
Болезни и лекарства
03:01
Можно ли вылечить генетические заболевания
Наука
00:20
Медицинский аппарат наехал на больную и задавил
Новости
03:24
Симптомы сердечных болезней, которые не замечают
ЗОЖ
10:16
Названа неожиданная польза жары
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение