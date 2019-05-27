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Медики рассказали, как не набрать вес в отпуске 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Россиянам рассказали о том, как оставаться в форме во время продолжительного отпуска. По словам специалистов, для этого будут необходимы весы.
Отметим, что возможность сохранить собственный вес на каникулах оценили в ходе исследования, в котором приняли участие 111 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Они пытались сохранить свой вес в течение двух месяцев.
Как подчеркнули специалисты, похудеть могут те, кто ежедневно взвешивается. Люди, которые постоянно следили за своим весом, похудели в среднем на 0,8 кг. А в группе, где не было весов, люди прибавили 2,2 кг. Это связано с тем, что после частых взвешиваний люди начинают уделять больше времени спорту и более тщательно контролируют количество употребляемой пищи, пишет «Утро.ру».
Если же вам все же удалось поправиться во время отпуска, то есть быстрый способ сбросить 10 кило. По словам эксперта, нужно легко и постепенно приступить к процессу похудения. Например, сначала заменить часть вредных продуктов на полезные: не есть хлеб один раз в день, заменить одну конфету на фрукт.
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ЗОЖ , Ytro.ru
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