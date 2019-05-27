Врачи назвали четыре напитка, которыми можно заменить утренний кофе

Диетологи рассказали о четырех напитках, которые могут заменить утренний кофе. Так, вместо него можно выпить горячий шоколад, в котором содержится много витаминов из какао-бобов, таких как А, В, Е, С. Какао, помимо прочего, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Второй заменитель кофе — зеленый чай, богатый витамином С. В этом напитке может содержаться больше кофеина, чем в некоторых сортах кофе — от 1 до 4%. Кроме того, в его листьях есть танин, подавляющий чувство голода, йод и железо.

Вместо кофе с утра можно выпить фруктовый или овощной фреш. Правильно подобрав его наполнение, можно повысить тонус организма и взбодриться.

Хорошим заменителем кофе является и имбирный чай, в который для бодрящего и оздоровительного эффекта можно добавить немного черного чая, тертого имбиря, лимона и мяты. За счет большого количества витаминов, эфирных масел и аминокислот имбирный чай улучшает здоровье и помогает похудеть.