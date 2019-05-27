Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа неожиданная опасность жирной пищи 

runews24.ru 2 часа назад
Фото: runews24.ru
Жирная пища способна вогнать человека в депрессию. Такое заявление сделали сотрудники Университета Глазго, которые провели эксперименты на мышах.
Ранее ученые доказали, что обилие в рационе жиров негативно влияет на микрофлору кишечника, изменяя ее состав. Это приводит к нейрохимическим изменениям во всем организме, провоцирующим депрессию.
В своей новой работе диетологи выяснили механизм этого процесса: пищевые жиры проникают в кровоток, который доставляет их в гипоталамус, чем нарушает работу сигнальных путей, а это провоцирует развитие депрессии.
«Влияя на количество жировых клеток в крови, мы сможем создать лекарство от депрессии»,
— считает автор исследования Джордж Бэйли.
runews24.ru: последние новости
Исследователи: Наличие цели в жизни человека снижает риск ранней смерти Диетолог: В день без вреда для здоровья можно съесть четыре конфеты Американские ученые вычислили безопасную дозу алкоголя
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван продукт, повышающий риск ранней смерти
Как избавиться от болей в спине за 5 минут
Какой спорт подходит детям с болезнями органов дыхания
Что делать для профилактики инсульта
Почему с закрытыми глазами мы видим какие-то узоры
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
02:50
О каких болезнях говорят «мешки» под глазами
Болезни и лекарства
04:56
Какие болезни могут грозить по группе крови
Болезни и лекарства
03:01
Можно ли вылечить генетические заболевания
Наука
00:20
Медицинский аппарат наехал на больную и задавил
Новости
03:24
Симптомы сердечных болезней, которые не замечают
ЗОЖ
04:19
Врачи всерьез нажились на пенсионерах
Новости
Названо заболевание, которое губит печень
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение