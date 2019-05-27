Названа неожиданная опасность жирной пищи

Жирная пища способна вогнать человека в депрессию. Такое заявление сделали сотрудники Университета Глазго, которые провели эксперименты на мышах.

Ранее ученые доказали, что обилие в рационе жиров негативно влияет на микрофлору кишечника, изменяя ее состав. Это приводит к нейрохимическим изменениям во всем организме, провоцирующим депрессию.

В своей новой работе диетологи выяснили механизм этого процесса: пищевые жиры проникают в кровоток, который доставляет их в гипоталамус, чем нарушает работу сигнальных путей, а это провоцирует развитие депрессии.

«Влияя на количество жировых клеток в крови, мы сможем создать лекарство от депрессии»,

— считает автор исследования Джордж Бэйли.