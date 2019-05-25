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Названы самые опасные продукты для беременных женщин 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Продукты с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот могут вызвать выкидыш, к такому выводу пришли австралийские ученые.
Сотрудники из университета Гриффита в Натане (Австралия) выяснили, как линоленовая кислота (одна из омега-6-ненасыщенных жирных кислот), характерная для современной западной диеты влияет на здоровье.
Ученые провели опыты на крысах. Самок-грызунов посадили на специальную диету, в которой содержалось примерно в пять раз больше жирных кислот, чем в обычной пище. Позже к ним подселили самцов и после оплодотворения биологи стали наблюдать за развитием плодов и изменениями в состоянии здоровья самок.
Выяснилось что у беременных крыс, которых кормили кормом с высоким содержанием жирных кислот, нет никаких отклонений в массе плода и скорости развития органов. Вместе с этим в организме матери увеличилась концентрация гормона, способного вызвать выкидыш. Кроме того, переход на «западную» диету сказался на соотношение полов в потомстве крыс: доля мужских зародышей снизилась на 16%.
Ученые пришли к выводу что продукты, которые содержат в себе большое количество линолевой кислоты и других ненасыщенных жиров, крайне опасны для беременных женщин. В частности, линоленовая кислота содержится в растительных и животных жирах, а также в таких продуктах как картофельные чипсы и майонез. Исследование опубликовал журнал Journal of Physiology.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что американские медики пришли к выводу, что частое употребление фруктового сока может спровоцировать ряд заболеваний.
Фото:pxhere.com
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