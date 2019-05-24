Назван самый опасный вид курения

Медики из американского университета Южной Каролины назвали вид курения, который больше всего опасен для человека. Он увеличивает риск смерти от рака легких в два раза.

Самым опасным врачи назвали курение сигарет без фильтра. Ученые заявляют, что 90% случаев заболевания раком легких стали причиной курения. И эта статистика не зависит от легкости и вкусовых добавок.

"Многие считают, что ультралегкие сигареты могут быть безопаснее, но это не так", — добавила автор исследования Нина Томас.

Для своего исследования медики проанализировали данные 14 тысяч человек от 55 до 74 лет. Все они — курильщики со стажем более 30 лет. Выяснилось, что у тех, кто предпочитает сигареты без фильтра, вероятность заболеть онкологией выше на 40%. Вероятность преждевременной смерти также возросла на 30%. Более того, курильщики сигарет без фильтра более зависимы от никотина чем те, кто курил сигареты с фильтром. Ученые предполагают, что это связано с высоким содержанием смол в табачном дыме.