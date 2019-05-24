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Назван самый опасный вид курения 

Рамблер 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
Медики из американского университета Южной Каролины назвали вид курения, который больше всего опасен для человека. Он увеличивает риск смерти от рака легких в два раза.
Самым опасным врачи назвали курение сигарет без фильтра. Ученые заявляют, что 90% случаев заболевания раком легких стали причиной курения. И эта статистика не зависит от легкости и вкусовых добавок.
"Многие считают, что ультралегкие сигареты могут быть безопаснее, но это не так", — добавила автор исследования Нина Томас.
Для своего исследования медики проанализировали данные 14 тысяч человек от 55 до 74 лет. Все они — курильщики со стажем более 30 лет. Выяснилось, что у тех, кто предпочитает сигареты без фильтра, вероятность заболеть онкологией выше на 40%. Вероятность преждевременной смерти также возросла на 30%. Более того, курильщики сигарет без фильтра более зависимы от никотина чем те, кто курил сигареты с фильтром. Ученые предполагают, что это связано с высоким содержанием смол в табачном дыме.
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ЗОЖ
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