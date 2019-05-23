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Названа безопасная порция алкоголя 

Мир24 5 часов назад
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
Безопасной дозой алкоголя является ноль миллилитров и не больше. К такому категоричному выводу пришли ученые в ходе исследования, передает «Утро.ру». Эксперты проанализировали данные более 400 тысяч человек и заметили, что даже одна-две порции алкоголя (например, красного вина) четыре раза в неделю увеличивают риск преждевременной смерти на 20%.
«Раньше считалось, что от одной-двух стандартных порций особого вреда нет… Но теперь мы знаем, что даже у малопьющих повышается риск смерти»,
— заявила автор исследования, доцент кафедры психиатрии Вашингтонского университета Сара Харц.
Эти выводы справедливы как для молодых, так и для пожилых людей. Однако более возрастная группа находится в зоне повышенного риска.
Если, несмотря на рекомендации врачей и ученых, вы решили употребить алкоголь, стоит придерживаться нескольких правил, которые хотя бы отчасти снизят вред для организма.
  • Если уж пить, то дорогой, качественный алкоголь.
  • Не надо употреблять крепкий алкоголь с горячей едой — такое сочетание травмирует пищевод и увеличивает риск развития рака.
  • Закусывать лучше морепродуктами, а также овощами и фруктами.
  • От тяжелых, жирных блюд во время возлияний лучше отказаться, поскольку они перегрузят поджелудочную железу и могут спровоцировать острый панкреатит.
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ЗОЖ , Новости , Ytro.ru
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