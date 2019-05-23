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Главные опасности для здоровья женщины летом 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Летом цветут растения, наступает жара и люди отправляются в магазины за свежими фруктами и на водоемы — охладиться. Если не быть осторожной, в этот сезон можно не окрепнуть, а наоборот нанести ущерб своему организму. Вот главные опасности, подстерегающие девушек летом.
Молочница
В жару облегающее нижнее белье из синтетических тканей способно создавать приятный для бактерий и грибков "парниковый эффект". Чтобы не заработать молочницу в интересных местах, лучше перейти на натуральный шелк или хлопок.
Волдыри на ногах
Жара, а красивые босоножки надеть хочется. Но на носок не наденешь — запрещают правила хорошего тона. И на чулки не надеть — жарко. В результате женщина отправляется на работу в шпильках на босу ногу, ноги от жары отекают — как результат кровавые волдыри.
Аллергический насморк
У городских жительниц аллергия случается все чаще, даже если раньше ее не было. Цветочная пыльца, смешанная с городской пылью — сильный аллерген.
Отравление
Свежая клубника — это, конечно, вкусно, но как ее хранили? Вы уверены, что ее не опрыскали на складе каким-нибудь ядом ради красивого вида? Всегда мойте купленные фрукты, ягоды и овощи несколько раз в проточной воде.
Тепловой удар
Загар — это красиво, но от загорания на солнце случается рак кожи, солнечные удары и ускоренное старение кожи. Лучше надеть на голову панамку и посидеть в тени.
Перепады давления
Перепадами давления, в том числе резким его снижением, страдают многие девушки. Особенно те, что сидят на диетах. В жару к диете и усиленным спортивным занятиям надо осторожно, не забывать пить и не перегреваться. Лучше всего сменить силовые упражнения на плавание. Если же чувствуете, что вот-вот упадете в обморок, сядьте на любую горизонтальную поверхность и опустите голову вниз. Если есть возможно, лягте, положив под ноги подушку.
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ЗОЖ
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