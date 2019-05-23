Развенчан миф о пользе красного вина

Американские ученые опровергли заявление специалистов из Кембриджского университета о том, что без вреда для здоровья можно пить пять бокалов красного вина в неделю.

Оказалось, что даже от малых доз не очень крепкого алкоголя возрастает риск смерти. К такому выводу пришли эксперты из Вашингтонского университета.

Они изучили данные свыше 400 тысяч человек и выяснили, что даже одна-две порции спиртного четыре раза в неделю повышает возможность преждевременного летального исхода на 20 процентов.

Стоит отметить, что по мере старения человека риск смерти увеличивается еще сильнее. При этом молодым людям так же не стоит злоупотреблять алкоголем. Об этом пишет Lancet.

Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что «Роскачество» сравнило вкус российского и импортного вина.

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