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Можно ли пить чай после алкоголя 

Профиль 22 мая 2019
Фото: pixabay.com
Врачи разных специальностей высказали свое мнение о возможности употребления чая после алкоголя или добавления алкоголя в бодрящий напиток.
Как полагает психиатр-нарколог, врач высшей категории Алексей Казанцев, малые дозы спиртного в сочетании с чаем организму не повредят. Ряд рецептов допускают добавление в чай рома, ликера, наливок или коньяка.
Кроме того, после застолья крепкий чай действительно может помочь протрезветь. «На какой-то период состояние может улучшиться», — говорит нарколог.
Однако есть случаи, когда запивать алкоголь крепким чаем опасно. Последствия опьянения могут усугубиться — участится сердцебиение и повысится давление. Это противопоказание есть при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
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