Можно ли пить чай после алкоголя

Врачи разных специальностей высказали свое мнение о возможности употребления чая после алкоголя или добавления алкоголя в бодрящий напиток.

Как полагает психиатр-нарколог, врач высшей категории Алексей Казанцев , малые дозы спиртного в сочетании с чаем организму не повредят. Ряд рецептов допускают добавление в чай рома, ликера, наливок или коньяка.

Кроме того, после застолья крепкий чай действительно может помочь протрезветь. «На какой-то период состояние может улучшиться», — говорит нарколог.

Однако есть случаи, когда запивать алкоголь крепким чаем опасно. Последствия опьянения могут усугубиться — участится сердцебиение и повысится давление. Это противопоказание есть при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.