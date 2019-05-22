Онколог: Загорать можно, жариться на солнце — нельзя

В преддверии пляжного сезона «Вечерняя Москва» расспросила врача-онколога городской клинической больницы №40 Департамента здравоохранения Андрея Розина, как правильно загорать и кому следует вовсе воздержаться от длительного нахождения под солнечными лучами.

— Андрей Владимирович, любителей позагорать уже давно пугают меланомой. Так ли она опасна, как говорят?

— Меланома — злокачественное заболевание, которое относится к неэпителиальным опухолям. Одно из самых опасных, самых трудно излечимых и тяжело диагностируемых. Меланомы могут развиваться не только на коже, но и под ногтевыми пластинками, на слизистых оболочках полости рта, глаза.

Основная опасность меланомы кожи в том, что она растет вертикально вниз, то есть прорастает во все слои кожи. Видимое образование может быть всего со спичечную головку, но при этом иметь большую глубину инвазии. Опухоль достаточно быстро распространяется — метастазирует.

— Почему начинает развиваться меланома?

— Современная наука считает, что меланома возникает и развивается молекулярно-генетическим путем. Считается, что в здоровых клетках повреждается ДНК путем генных мутаций, меняется число генов, происходит перестройка и нарушение целостности хромосом и ферментов ДНК. В результате клетки получают склонность к образованию опухолей, быстрому размножению и разрастанию.

Эти нарушения провоцируют факторы риска. К внешним факторам риска относят биологическое, химическое и физическое влияние окружающей среды непосредственно на кожные покровы. Развитие опухоли может быть связано с травматизацией невусов — родинок, папиллом, подкожных образований. Чаще травмируются те, что расположены в поясничной области, в области декольте и под мышками, на руках и ногах — там, где они тесно соприкасаются с одеждой.

— Солнечные лучи могут вызвать меланому?

— Возникновение меланомы может быть связано с ожогами, воздействием ультрафиолета. Больше всего перегреваются открытые участки кожи. Основная группа риска — любители позагорать. Мэтры онкологии говорят, что самый правильный способ загореть — плавать. Если есть возможность плавать час-два и не уставать, то будет хороший, ровный, а самое главное — безопасный загар.

— Так все-таки загорать можно или нельзя?

— Ультрафиолет человеку нужен, но нельзя жариться на солнце. Полезны рассеянные солнечные лучи. Загорать нужно в тени, под тентом, а от прямых лучей защищаться с помощью легкой одежды.

— Что опаснее: пляж или солярий?

— Солярий опаснее, конечно. Солнечный ультрафиолет мы можем рассеять — достаточно спрятаться в тени, одеться, надеть шляпу, а в солярии мы не защищены ничем.

— Есть люди, которые зимой ходят в солярий не для загара, а за порцией витамина D. Если проводить в солярии по одной минуте — это тоже будет опасно?

— Во всем должен быть разумный предел. Минута-другая не навредит, но только с соблюдением определенных условий. Необходимо пользоваться защитным кремом, а после сеанса обязательно пить больше жидкости. Также после сеанса нужно нанести увлажняющий крем. Перед тем как идти в солярий, человек должен осмотреть свое тело: нет ли на коже пигментных образований? У пожилых людей, например, часто встречается гиперкератоз, новообразований на коже больше — они требуют внимания. Естественно, с такой кожей идти в солярий не нужно. У тех, кто помоложе, могут быть изменения типа папиллом, невусов на коже. И всегда нужно обращать внимание на их форму и размер.

— Говорят, что есть «хорошие» и «плохие». Так ли это? Можно ли разобраться самостоятельно?

— Неспециалист не сможет поставить себе диагноз, но может заподозрить, если что-то не так, и вовремя обратиться к специалисту. Нужно обращать внимание на изменение формы и цвета, размеров образования. Например, было маленькое образование — и вдруг оно выросло; появилась шляпка, корочка; были ровные, аккуратные края, а появилась лучистость. Вот первые признаки, по которым человек может самостоятельно оценить изменения. Это не обязательно будет меланома, но это повод обратиться к специалисту.

— Если прийти на прием с жалобой на родинку, врач не поднимет на смех?

— Онколог — нет. Есть признаки, по которым определяется зона риска, и за пациентом наблюдают уже не раз в год, а каждые три месяца. В этом промежутке человек может самостоятельно себя обследовать. Однако, чтобы не рисковать зря, потенциально опасные образования нужно удалять заранее, до наступления озлокачествления. Особенно если это кожное образование находится в месте, которое подвергается постоянному механическому воздействию. Если новообразование легко задеть, травмировать, вызвать кровотечение, то оно должно быть обязательно удалено.

— К кому идти удалять? Только к врачу или к косметологу тоже можно?

— Оценить риск способен только врач-онколог. При отсутствии опасности он может разрешить сделать это в условиях косметологического учреждения, особенно если образование локализуется на губе, носу, где действительно требуется косметический эффект. Если образование вызывает хотя бы малейшее подозрение у врача-онколога, то процедура должна происходить только в специализированном учреждении. Вообще желательно все удалять в специализированных учреждениях, потому что там удаленные ткани подвергаются гистологическому исследованию, а оно — основа для постановки диагноза. Очень часто к нам обращаются пациенты с увеличенными лимфатическими узлами в подмышечных областях, которым где-то когда-то было выполнено просто иссечение образования. Выясняем, куда и к кому обращались. Отвечают, что воспользовались советом знакомых. Гистологического заключения не было. А теперь в подмышке метастазы меланомы. Чтобы такого не случилось, желательно сразу приходить в специализированное учреждение.

— Солнцезащитный крем эффективен? Есть ли такой, которым намазался один раз и ходишь весь день на солнце?

— Кожа у людей разная — у кого светлая, у кого смуглая. Всего есть 6 фототипов. Первый — рыжеволосые и белокожие. Солнечный ожог у них возникает даже после получаса на солнце, а загара при этом не бывает. Второй фототип — блондины со светлой кожей. Ожог возникает почти так же легко, загар почти незаметный. Третий — русоволосые со слегка пигментированной кожей. У таких возможны незначительные ожоги, а загар заметный и ровный. Четвертый — черноволосые с оливковым оттенком кожи — они вообще не обгорают, загар возникает очень легко. Пятый тип — смуглые от природы латиноамериканцы, арабы и другие жители жарких стран, у которых ожогов тоже не бывает. Шестой тип — чернокожие. Представителям первых трех фототипов обязательно нужны солнцезащитные кремы с высоким индексом SPF — от 40 и выше. И даже под защитой такого крема лучше не находиться под прямыми солнечными лучами — нужно быть либо в тени, либо в воде. После водных процедур желательно заново нанести крем, даже водостойкий. Вообще, находиться на солнце можно с раннего утра до полудня и с 16.00 до заката. В середине дня это категорически не рекомендуется, особенно детям. Один из предрасполагающих к развитию меланомы факторов — частые солнечные ожоги в детском возрасте.

— Как лечат меланому?

— Единственным методом лечения ранних стадий заболевания на сегодня остается хирургический метод лечения. При более поздних, метастатических формах помимо хирургии используют иммунотерапию интерферонами, моно— и полихимиотерапию. Лучевую терапию применяют с паллиативной целью. Задача современной терапии — не только излечение больного, но и улучшение качества жизни.

— Есть ли у нас в клинике особенные методы борьбы с меланомой, особенные достижения, особенные операции?

— Отличительная особенность работы врачей в ГКБ№ 40 — междисциплинарный и индивидуальный подход к лечению. У нас сосредоточены все современные знания и технологии для диагностики и оказания помощи пациентам на всех этапах развития меланомы кожи, начиная с профилактики и начальной хирургии и заканчивая диагностикой и лечением на более поздних стадиях.