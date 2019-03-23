Ученые выяснили, что перец чили продлевает жизнь

Ученые из Гарвардского университета совместно с представителями женского общества Бригама в Соединенных Штатах Америки выяснили, что употребление перца чили способствует продлению жизни человека.

Исследователи провели эксперимент более чем на 487 тысячах граждан в возрасте от 30 до 79 лет. Общая продолжительность наблюдений семь лет. За это время ученые зафиксировали более 20 тысяч смертей. Специалисты сопоставили уход из жизни с особенностями питания человека, передает портал «Актуальные новости».

В итоге они узнали, что более высокой продолжительностью жизни могли похвастаться те, кто часто употреблял в пищу острый перец чили. Их организм лучше противостоял болезням.

В исследовании отмечается, что среди употреблявших перец чили на 14 процентов больше долгожителей.